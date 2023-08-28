Церковний календар на вересень: які головні свята у цьому місяці

З 1 вересня Православна церква України переходить на новий релігійний календар. Це стосується й Української греко-католицької церкви. Відтепер матимемо зміни у відзначенні свят.

Зміна полягає у тому, що з першого вересня чимало релігійних свят будемо відзначати на 13 днів швидше, ніж раніше. Наприклад, у вересні це стосується трьох свят: Різдва Пресвятої Богородиці, Воздвиження Хреста Господнього та мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії. А які ще свята будуть у вересні – підкаже 24 Канал.

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Православний календар на вересень 2023