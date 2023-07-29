Православний календар на серпень: які свята відзначатимуть християни

У церковному календарі останнього місяця літа є чимало важливих релігійних свят. Серед них Преображення Господнє, Успіння праведної Анни та Успіння Пресвятої Богородиці.

Всі свята серпня відзначатимуть ще за старим календарем, а вже з 1 вересня в Україні діятиме новий календар релігійних свят. Детальніше про те, що святкуватимемо наприкінці літа – розповідаємо далі в матеріалі 24 Каналу.

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Головні свята серпня

2 серпня – День пророка Іллі (Іллін день).

– День пророка Іллі (Іллін день). 4 серпня – Мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини.

– Мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини. 7 серпня – Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці.

– Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці. 9 серпня – Великомученика і цілителя Пантелеймона.

– Великомученика і цілителя Пантелеймона. 14 серпня – Маковея, Медовий спас.

– Маковея, Медовий спас. 19 серпня – Преображення Господнє, Яблучний спас.

– Преображення Господнє, Яблучний спас. 28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці.

– Успіння Пресвятої Богородиці. 29 серпня – Горіховий спас.



19 серпня – Яблучний Спас / Фото "Новини Чернігів"

Православний календар на серпень 2023