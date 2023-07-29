Православний календар на серпень: які свята відзначатимуть християни
29 липня 2023, 09:00Читать новость на русском
У церковному календарі останнього місяця літа є чимало важливих релігійних свят. Серед них Преображення Господнє, Успіння праведної Анни та Успіння Пресвятої Богородиці.
Всі свята серпня відзначатимуть ще за старим календарем, а вже з 1 вересня в Україні діятиме новий календар релігійних свят. Детальніше про те, що святкуватимемо наприкінці літа – розповідаємо далі в матеріалі 24 Каналу.
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Головні свята серпня
- 2 серпня – День пророка Іллі (Іллін день).
- 4 серпня – Мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини.
- 7 серпня – Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці.
- 9 серпня – Великомученика і цілителя Пантелеймона.
- 14 серпня – Маковея, Медовий спас.
- 19 серпня – Преображення Господнє, Яблучний спас.
- 28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці.
- 29 серпня – Горіховий спас.
19 серпня – Яблучний Спас / Фото "Новини Чернігів"
Православний календар на серпень 2023
- 1 серпня – преподобної Макрини, сестри святого Василія Великого.
- 2 серпня – святого пророка Іллі.
- 3 серпня – преподобного Симеона й Іоана, святого пророка Єзекиїла.
- 4 серпня – рівноапостольної Марії Магдалини.
- 5 серпня – мучеників Трофима, Теофіла і тих, що з ними.
- 6 серпня – святих великомучеників Христини, Бориса і Гліба.
- 7 серпня – Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці, святих Олімпіади і Євпраксії.
- 8 серпня – мученика Єрмолая і тих, що з ним.
- 9 серпня – великомученика і цілителя Пантелеймона.
- 10 серпня – апостолів Прохора, Никанора, Тимона й Пармена.
- 11 серпня – святого мученика Калиніка.
- 12 серпня – святих апостолів Сили, Силуана, і тих, що з ними.
- 13 серпня – передсвяття походу з чесним і животворящим Хрестом Господнім, преподобного Євдокима праведного.
- 14 серпня – Перенесення Чесного Хреста, мучеників Макавеїв і тих, що з ними (Маковія), початок Успенського посту, Медовий спас.
- 15 серпня – Перенесення мощей первомученика Стефана.
- 16 серпня – святих преподобних Ісаака, Далмата й Фавста.
- 17 серпня – сімох мучеників Ефеських, преподобної мучениці Євдокії.
- 18 серпня – передсвяття Переображення Господнього, святого мученика Євсигнія.
- 19 серпня – Преображення Господнє, Яблучний спас.
- 20 серпня – святого преподобного мученика Дометія.
- 21 серпня – святого Еміліяна, мучеників Єлевтерія і Леоніда.
- 22 серпня – апостола Матвія.
- 23 серпня – святого мученика й архидиякона Лаврентія.
- 24 серпня – святого мученика Євпла.
- 25 серпня – святих мучеників Фотія й Аникити.
- 26 серпня – віддання свята Преображення, преподобного Максима Сповідника.
- 27 серпня – передсвяття Успіння Пресвятої Богородиці, пророка Міхея, перенесення мощей преподобного Теодосія, ігумена Печерського.
- 28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці та Приснодіви Марії.
- 29 серпня – Перенесення нерукотворного образу Господа Бога нашого Ісуса Христа, Горіховий Спас, святого мученика Діомида.
- 30 серпня – мученика Мирона.
- 31 серпня – мучеників Флора й Лавра.