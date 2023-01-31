Православний календар на лютий 2023: усі важливі свята

Останній місяць зими багатий на церковні свята. У лютому вірян очікує Стрітення Господнє й Масляна. Ми зробили детальний список свят, щоб ви нічого не пропустили.

У лютому відбудеться одразу декілька одноденних та багатоденних постів. Одноденні пости будуть – 1 лютого, 3 лютого та 17 лютого, а до багатоденного відноситься Великий пасхальний піст, який розпочнеться 27 лютого і триватиме до Великодня. Окрім того, в лютому буде тиждень митаря й фарисея (5–11 лютого), пише 24 Канал.

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Церковний календар на лютий 2023

1 лютого – преподобного Макарія Єгипетського.

2 лютого – преподобного Євфимія Великого.

3 лютого – преподобного Максима–Сповідника.

4 лютого – апостола Тимофія, преподобномученика Анастасія, преподобного Макарія.

5 лютого – Тиждень митаря та фарисея.

6 лютого – Початок суцільного тижня митаря та фарисея, день пам'яті преподобної Ксенії.

7 лютого – святого Григорія Богослова.

8 лютого – преподобного Ксенофонта, дружини його Марії та їхніх синів.

9 лютого – перенесення потужностей святого Іоанна Златоустого.

10 лютого – преподобного Євфрема Сирійця.

11 лютого – перенесення мощів священномученика Ігнатія Богоносця.

12 лютого – Тиждень блудного сина, Останній день суцільного тижня митаря і фарисея, Собор Вселенських вчителів і святителів: Василія Великого, Григорія Богослова, Іоанна Златоуста.

13 лютого – мучеників Кіра й Івана, М'ясопусна седмиця (до 19 лютого).

Церковний календар на лютий 2023 – список свят / Фото "ДивенСвіт"

14 лютого – мученика Трифона, преподобного Петра і Вендиміана, передсвяття Стрітення Господнього.

15 лютого – Стрітення Господнє.

16 лютого – праведного Симеона і пророчиці Анни.

18 лютого – Вселенська м'ясопусна поминальна батьківська субота.

19 лютого – Неділя м'ясопусна, пам'ять святителя Фотія, Патріарха Константинопольського;

20 лютого – Перший день Масниці (Сирного тижня).

21 лютого – великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарії, святого Сави.

22 лютого – мученика Никифора, преподобного Панкратія Києво-Печерського.

23 лютого – священномученика Харалампія і тих, хто з ним.

24 лютого – блудного сина священномученика Власія.

25 лютого – святителів Мелетія й Антонія.

26 лютого – Останній день Масниці (Сирного тижня), Спогад Адамова вигнання, Прощена неділя.

27 лютого – Початок Великого посту.

28 лютого – апостол від 70-ти Оносима, преподобних Пафнутія, Євсевія та Євфросинії.