В феврале состоится сразу несколько однодневных и многодневных постов. Однодневные посты будут – 1 февраля, 3 февраля и 17 февраля, а к многодневному относится Великий пасхальный пост, который начнется 27 февраля и продлится до Пасхи. Кроме того, в феврале будет неделя мытаря и фарисея (5–11 февраля), пишет 24 Канал.

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Церковный календарь на февраль 2023

Первое февраля – преподобного Макария Египетского.

2 февраля – преподобного Евфимия Великого.

3 февраля – преподобного Максима-Исповедника.

4 февраля – апостола Тимофея, преподобномученика Анастасия, преподобного Макария.

5 февраля – Неделя мытаря и фарисея.

6 февраля – Начало сплошной недели мытаря и фарисея, день памяти преподобной Ксении.

7 февраля – святого Григория Богослова.

8 февраля – преподобного Ксенофонта, жены его Марии и их сыновей.

9 февраля – перенос мощей святого Иоанна Златоустого.

10 февраля – преподобного Евфрема Сирийца.

11 февраля – перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца.

12 февраля – Неделя блудного сына, Последний день сплошной недели мытаря и фарисея, Собор Вселенских учителей и святителей: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста.

13 февраля – мучеников Кира и Ивана, Мясопустная седмица (до 19 февраля).

Церковный календарь на февраль 2023 – список праздников / Фото "ДивенСвит"

14 февраля – мученика Трифона, преподобного Петра и Вендимиана, предсвятие Сретения Господня.

15 февраля – Сретение Господне.

16 февраля – праведного Симеона и пророчицы Анны.

18 февраля – Вселенская мясопустная поминальная родительская суббота.

19 февраля – Воскресенье мясопустное, память святителя Фотия, Патриарха Константинопольского;

20 февраля – Первый день Масленицы (Сырной недели).

21 февраля – великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарии, святого Саввы.

22 февраля – мученика Никифора, преподобного Панкратия Киево-Печерского.

23 февраля – священномученика Харалампия и тех, кто с ним.

24 февраля – блудного сына священномученика Власия.

25 февраля – святителей Мелетия и Антония.

26 февраля – Последний день Масленицы (Сырной недели), Воспоминание Адамова изгнания, Прощенное воскресенье.

27 февраля – Начало Великого поста.

28 февраля – апостол от 70-ти Оносима, преподобных Пафнутия, Евсевия и Евфросинии.