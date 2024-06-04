За традицією, у молитвах до Митрофана християни просять хорошого врожаю. Господарі, крім того, сьогодні удобрюють землю, аби культури добре вродили. Детальніше розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті святого Митрофана, патріарха Царгородського

Святий Митрофан жив у часи правління імператора Костянтина Великого. Людей переслідували за те, що вони сповідували християнську віру. Однак батько чоловіка не переставав бути вірним Ісусу Христу. Аби уникнути ув'язнення та смерті, Митрофан відправився мешкати у Візантію. Спершу святий обійняв посаду єпископа, а потім патріарха. Смерть прийшла до нього у 325 році.

Що не можна робити

Не можна сваритися та лихословити.

Краще триматися якомога далі від річок та озер, аби не накликати небезпеку.

Сьогодні не варто дивитися у дзеркало.

Народні прикмети

Ясний день – до дощу.

Східний вітер – до проблем з рослинами.

Дощ – до такої ж погоди найближчими днями.

Що ще відзначають

4 червня маємо важливу дату – День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Його запровадили 1 червня 2021 року. Після початку повномасштабного вторгнення, кількість дітей, які загинули від рук Росії, на жаль, зросла в рази.

Крім того, сьогодні відзначається Міжнародний день коргі. Останніми роками саме ця порода собак чи ненайбільше полюбилася людям, адже вона неймовірна мила, приязна та хороша.