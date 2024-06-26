Яке свято у середу, 26 червня: що не можна робити у цей день

За новоюліанським календарем 26 червня вшановується пам'ять преподобного Давида, що в Солуні. Наші предки у цей день збирали у лісі суницю. Потім з ягоди робили варення, а з листочків заварювали чай.

Раніше люди також вважали, що суниця притягує сімейний добробут. Потрібно було просто тримати листочки у лівій кишені, передає LifeStyle 24.

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День пам'яті преподобного Давида, що в Солуні

Преподобний Давид спершу перебував у монастирі святих мучеників Феодора та Меркурія. Згодом чоловік пішов жити в курінь поблизу Солуні та залишився там на 70 років. Він багато молився та постив, тому якось отримав від Бога дар зцілювати людей. Давид покинув світ у 540 році.

Що не можна робити

Заборонено вінчатися, оскільки шлюб швидко розпадеться.

Не варто позичати гроші, адже їх вам не віддадуть.

Не можна погано поводитися з тваринами, бо у сім'ю прийдуть біди.

Народні прикмети

Дощ – до такої ж погоди до кінця літа.

Якщо надворі буде жарко, то чекайте на посуху.

Якщо сьогодні тепло, то так буде найближчих сім тижнів.

Якщо побачите багато суниці, то готуйтеся до холодної зими.

Що ще відзначають

Щороку 26 червня відзначається День кримськотатарського прапора. Цей символ має велике значення та кримських татар, адже показує їхню боротьбу за свободу, яка триває вже багато років.

Також сьогодні – Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу. Свято запровадила Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй у 1987 році.