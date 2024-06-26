Раньше люди также считали, что земляника притягивает семейное благополучие. Нужно было просто держать листочки в левом кармане, передает LifeStyle 24.

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День памяти преподобного Давида, что в Солуни

Преподобный Давид сначала находился в монастыре святых мучеников Феодора и Меркурия. Впоследствии мужчина пошел жить в шалаш вблизи Солуни и остался там на 70 лет. Он много молился и постился, поэтому как-то получил от Бога дар исцелять людей. Давид покинул мир в 540 году.

Что нельзя делать

Запрещено венчаться, поскольку брак быстро распадется.

Не стоит занимать деньги в долг, ведь их вам не отдадут.

Нельзя плохо обращаться с животными, потому что в семью придут беды.

Народные приметы

Дождь – к такой же погоде до конца лета.

Если на улице будет жарко, то ждите засуху.

Если сегодня тепло, то так будет ближайшие семь недель.

Если увидите много земляники, то готовьтесь к холодной зиме.

Что еще отмечают

Ежегодно 26 июня отмечается День крымскотатарского флага. Этот символ имеет большое значение и крымских татар, ведь показывает их борьбу за свободу, которая длится уже много лет.

Также сегодня – Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. Праздник ввела Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в 1987 году.