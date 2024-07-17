17 липня – яке релігійне свято сьогодні: чому не варто виходити заміж і свататися

У середу, 17 липня, віряни вшановують пам'ять святої великомучениці Марини. У молитвах до жінки люди просять допомогти побороти хвороби та аби у домі запанував мир. Також вона захищає врожай від природних катастроф.

Традиційно у цей день потрібно влаштовувати генеральне прибирання та повикидати усі зіпсовані або старі речі. Так можна притягнути у дім добробут. Детальніше про сьогоднішнє свято розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті святої великомучениці Марини

Марина була родом з Антіохії та виховувалася у язичницькій сім'ї. Дівчина росла лише з татом, оскільки мама померла, коли народжувала. Любов до християнської віри прищепила няня, яка таємно її сповідувала. Згодом Марина охрестилася. Одного разу римський префект Олівій захотів, щоб свята стала його дружиною, однак вона відмовилася. Через це дівчина повинна була прийти до суду. Коли великомучениця не захотіла поклонятися ідолам, було прийнято рішення її стратити. Спершу Марину намагалися спалити, а потім відрубали голову.

Що не можна робити

Заборонено виходити заміж та свататися, бо шлюб не буде щасливий.

Не варто відмовляти у допомозі нужденним.

Якщо буде гроза, то краще перебути цей час вдома.

Не можна сваритися та лихословити, оскільки зашкодить блискавка.

Не рекомендується витрачати багато грошей, інакше почнуться фінансові проблеми.

Народні прикмети

У вересні буде така ж сама погода, як сьогодні.

Грім – до дощової осені та морозяної зими.

Спекотний день – до холодної зими.

Що ще відзначають

Щороку 17 липня у світі відзначається День татуювання. До речі, у Сполучених Штатах Америки це свято відбувається на національному рівні. Вважається, що татуювання з'явилися дуже давно, а згодом розповсюдилися у різних країнах. Зараз малюнки на тілі є доволі популярними.

Крім того, сьогодні – Всесвітній день емоджі. Емоджі з'явилися у житті людей, коли вони почали користуватися сучасними гаджетами, зокрема смартфонами. Однак схожі символи були ще у давнину. Їх, наприклад, можна було побачити в американському журналі "Puck". Відповідну статтю опублікували у далекому 1881 році.