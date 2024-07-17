17 июля – какой религиозный праздник сегодня: почему не стоит выходить замуж и свататься

В среду, 17 июля, верующие чтят память святой великомученицы Марины. В молитвах к женщине люди просят помочь побороть болезни и чтобы в доме воцарился мир. Также она защищает урожай от природных катастроф.

Традиционно в этот день нужно устраивать генеральную уборку и выбросить все испорченные или старые вещи. Так можно привлечь в дом благосостояние. Подробнее о сегодняшнем празднике расскажет LifeStyle 24.

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День памяти святой великомученицы Марины

Марина была родом из Антиохии и воспитывалась в языческой семье. Девушка росла только с папой, поскольку мама умерла, когда рожала. Любовь к христианской вере привила няня, которая тайно ее исповедовала. Со временем Марина крестилась. Однажды римский префект Оливий захотел, чтобы святая стала его женой, однако она отказалась. Из-за этого девушка должна была прийти в суд. Когда великомученица не захотела поклоняться идолам, было принято решение ее казнить. Сперва Марину пытались сжечь, а потом отрубили голову.

Что нельзя делать

Запрещено выходить замуж и свататься, потому что брак не будет счастливым.

Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.

Если будет гроза, то лучше перебыть это время дома.

Нельзя ссориться и сквернословить, поскольку навредит молния.

Не рекомендуется тратить много денег, иначе начнутся финансовые проблемы.

Народные приметы

В сентябре будет такая же погода, как сегодня.

Гром – к дождливой осени и морозной зиме.

Жаркий день – к холодной зиме.

Что еще отмечают

Каждый год 17 июля в мире отмечается День татуировки. Кстати, в Соединенных Штатах Америки этот праздник происходит на национальном уровне. Считается, что татуировки появились очень давно, а впоследствии распространились в разных странах. Сейчас рисунки на теле довольно популярны.

Кроме того, сегодня – Всемирный день эмоджи. Эмоджи появились в жизни людей, когда они начали пользоваться современными гаджетами, в частности смартфонами. Однако похожие символы были еще в древности. Их, например, можно было увидеть в американском журнале "Puck". Соответствующую статью опубликовали в далеком 1881 году.