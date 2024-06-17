17 червня – яке свято у цей день: чому сьогодні не можна проводити вечір на самоті

Сьогодні, 17 червня, за новоюліанським календарем вшановується пам'ять святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла. У давні часи люди вірили, що у цей день на вулицю виповзає нечисть, тому варто бути обережними.

На цей понеділок можна запланувати генеральне прибирання, аби позбутися непотребу. Крім того, ввечері варто зібратися за родинним столом. Кажуть, що рік буде вдалим, якщо приготувати багато страв, пише LifeStyle 24.

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День пам'яті святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла

Мануїл, Савел та Ісмаїл – рідні брати, які народилися у досить відомій родині перського походження. Мама сповідувала християнську віру, а тато – язичництво. Вихованням хлопчиків здебільшого займалася саме жінка. Коли вони трохи подорослішали, то відправилися у військо.

Одного разу брати мали піти до римського імператора Юліана Відступника, аби укласти мир. Чоловік дізнався, що Мануїл, Савел та Ісмаїл є християнами, тому наказав ув'язнити їх. Спершу воїни піддалися жорстоким тортурам, а незабаром були страчені.

Що не можна робити

Не варто давати гроші у борг, бо почнуться фінансові проблеми.

Краще не проводити вечір наодинці, інакше такою буде решта життя.

Не можна сваритися та лихословити, оскільки відлякаєте добробут.

Народні прикмети

Ясний ранок – до похолодання завтра.

Веселка – до теплого літа.

Якщо захід сонця буде багряного кольору, то скоро зіпсується погода.

Що ще відзначають

17 червня люди святкують Всесвітній день карате. Його запровадила Всесвітня федерація карате у 2017 році. З такою ініціативою виступили після того, як цей вид спорту з'явився на Олімпійських іграх, які проходили в Токіо.

Також сьогодні відзначається щорічне свято – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою. У 1995 році його започаткувала Організація Об'єднаних Націй. Під час події обговорюється, як посуха та опустелювання шкодять нашій планеті, та як з цим можна боротися.