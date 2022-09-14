Новий рік завжди був особливим для слов'ян, тож і традиція святкувати церковне новоліття дійшла до нас ще з часів Київської русі. Зазвичай у день церковного новоліття віряни відвідують церкву і моляться про благословіння рідних та близьких, пише 24 канал.

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Що означає "індикт"

Слово "індикт" у перекладі з латинської означає "оголошення", або "межа". Індиктом у Римській імперії називали час сплати щорічного податку на армію. Найкращим періодом для цього був вересень, адже у цей час завершувався збір врожаю. Церковний індикт також сягає традиційних єврейських свят. Єврейський народ і зараз святкує Новий рік у вересні.

Церковне новоліття було встановлене під час Першого Вселенського собору у 3 столітті. Наші предки Церковний індикт святкували весело і з радістю: танцями, співами, багатими частуваннями. Люди дякували Богові за минулий рік: за врожай і добробут, а у церкві проводилося святкове богослужіння під особливою назвою "літопроведення".

Цікавим є те, що новий навчальний рік теж розпочинається у вересні. Це можна пояснити тим, що колись школи були лише при монастирях та церквах. Тож шкільний рік був теж підпорядкований церковному рокові.

Церковне новоліття в Україні 2022 / Фото з відкритих джерел

Що не можна робити на церковне новоліття

За народними традиціями у цей день: