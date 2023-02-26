Як захистити губи від тріщин навесні: дієві поради

Навесні погода стає дуже мінливою. Це надзвичайно впливає на організм людини, а особливо на губи. Тому важливо пам'ятати про деякі правила догляду за ними.

Губи досить чутлива ділянка обличчя до зміни температур. Навесні вони потребують особливого догляду. 24 Канал підготував корисні поради, які допоможуть зберегти шкіру губ від шкідливих впливів погоди.

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Поради, які допоможуть зберегти шкіру губ від тріщин навесні

Користуйтеся спеціальним бальзамом

Весною особливо важливо зволожувати губи бальзамом. Косметичний засіб слід обирати відповідно до власних особливостей шкіри. Оскільки він не має викликати алергії чи провокувати ще більше тріщин.

Обирайте бальзам для губ або гігієнічну помаду з природними складниками та вітамінами. Косметичний засіб має зволожувати, живити та захищати шкіру уст.



Як доглядати за губами, щоб вони не тріскалися / Фото Pinterest

Позбудьтеся шкідливих звичок

Не забуваймо, що часто ми самі шкодимо нашим губам. Тому варто забути про такі шкідливі звички:

Здирати верхній шар сухої шкіри з уст. Така звичка призведе до занесення інфекції в організм, що може викликати серйозні проблеми зі здоров'ям.

Облизувати губи. Коли перебуваєте на вулиці та відчуваєте сухість на губах, не можна їх облизувати. Адже слина створить тільки короткочасний ефект зволоження. Тому краще скористатися бальзамом.

Збалансовано харчуйтеся

Не забувайте, що навесні людина потребує достатньої кількості вітамінів та мікроелементів. Оскільки взимку організм зазвичай ослаблюється та не отримує багато сонячного світла та тепла. Тому збалансоване харчування допоможе підтримувати гарний стан шкіри на губах та зміцнити здоров'я.

Крім того, важливо нормалізувати водний баланс та пити достатню кількість води. Оскільки це впливає на стан шкіри на усьому тілі.



Важливим є збалансоване харчування навесні / Фото Canva