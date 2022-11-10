Три знаки Зодіаку, на яких чекає роман цієї зими

Астролог розповів, що три знаки Зодіаку можуть очікувати цієї зими на роман з особами, які їм симпатизують. На нові стосунки можуть очікувати Діви, Водолії та Тельці.

Вже за місяць на певні представники знаків Зодіаку чекає романтика у любовних стосунках, пише 24 канал. Цілком ймовірно, що роман може перерости у щире та довге кохання з перспективою на побудову сім’ї.

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Діви

На Дів чекають зміни вже на початку грудня. Ви зустрінете людину з минулого, яка подарує вам незабутні емоції та свіжі почуття. Ваш роман стане прикладом для багатьох, як має поводити себе закохана пара.

Водолії

Зиму Водолії будуть проводити в теплих і ніжних обіймах коханої людини. Вас чекає пристрасний роман. Зима буде сповнена романтичних пригод та вельми приємних подарунків долі. Нікуди не поспішайте та не квапте події. Все станеться само собою.

Тельці

Тельці зустрінуть взимку своє кохання. Ви будете на сьомому небі від щастя. Ваші стосунки будуть розвиватися так, як ви цього завжди хотіли. Якщо у вас не буде жодних претензій до партнера, то роман може трансформуватися у серйозніші почуття та навіть дійти до створення сім’ї.