У цей час урочистий дух Різдва переплітається з глибокою шаною до пам'яті перших християнських постатей. Про свято, традиції та заборони 27 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

Що це за свято – День первомученика Стефана 2025?

Стефан був елліністом і жив за межами Палестини. Коли християнська громада в Єрусалимі почала стрімко зростати, виникла потреба в людях, які опікувалися б вдовами та бідними. Апостоли обрали для цього сімох достойних чоловіків, серед яких особливо відзначався молодий Стефан. Його висвятили на архідиякона, зробивши найближчим помічником учнів Христа. Так, Стефан почав допомагати нужденним і проповідувати віру серед людей. Однак його діяльність викликала лють у фарисеїв. Не маючи змоги перемогти його в суперечках, вони звинуватили Стефана перед синедріоном у зневазі до Бога та пророка Мойсея. На суді святий виступив з промовою, нагадавши юдеям, як вони впродовж віків чинили опір Господу та вбивали пророків. Розлючені судді не витримали правди. У цей момент Стефан побачив відкрите небо та Ісуса Христа біля Бога. Це остаточно розлютило натовп, тому згодом святого вивели за місто і почали бити камінням. У 34 році Стефан став першим, хто віддав життя за Христа. Відомо, що тіло мученика таємно поховав у своєму саду вчитель закону Гамалиїл, який згодом і сам прийняв хрещення. Лише через кілька століть, у 415 році, мощі святого знайшли та перенесли до Єрусалима.

Первомученик Стефан / Фото Pinterest

До речі, сьогодні святкують День ангела Степана в Україні. З цієї нагоди наша редакція підготувала привітання у картинках і листівках.

Що не можна робити у третій день Різдва?

Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.

Не варто займатися полюванням і риболовлею.

Не слід важко працювати.

Не можна вишивати, шити та в'язати.

Не рекомендується ображати тварин.

Не варто лихословити, конфліктувати та пліткувати.

Не слід сваритися та сперечатися з рідними.

Які традиції третього дня Різдва?

Святий Стефан вважався покровителем домашньої худоби. Саме тому традиційно 27 грудня господарі окропляли коней освяченою водою, щоб тварини були здоровими й витривалими.

Крім того, у Стефанів день заведено відвідувати друзів, кумів та родичів. У давнину молодь продовжувала ходити по домівках з колядками, прославляючи народження Христа та бажаючи господарям достатку, зазначає сайт "Українські традиції".