Про неї більше розповіло видання Elle. У 2026 році цей культовий елемент верхнього одягу повертається в тренди, щоб знову стати базою нашого гардероба.

Яка річ з 2016 року стане трендовою у 2026-му?

Йдеться про бомбер – річ, яка у 2016-му била всі рекорди популярності. Згідно зі статистикою fashion-платформи Lyst, у травні того року цей предмет гардероба продавався у світі що три хвилини. Тоді модниці полювали на атласні моделі з вишивкою та бісером, футуристичні варіанти у відтінку металік або ж куртки, зшиті з контрастних кольорових блоків.

Дизайнери тієї епохи пропонували носити їх у багатошарових образах з величезними худі та спідницями. Водночас чимало жінок поєднували спортивні бомбери з асиметричними мініспідницями.

Сьогодні ж, у 2026 році, бренди відходять від цих чітких інструкцій. Так, бомбер більше не асоціюється виключно з атлетичною естетикою. Тож тепер у трендах можна знайти як стриману класику, так і справжні дизайнерські експерименти, що кидають виклик буденності.

Як зазначає британський Vogue, нині жінки частіше обирають "дуті" шкіряні бомбери, які виглядають м'яко й дорого, створюючи цікавий контраст із приталеним низом.

Водночас видання Who What Wear зауважує, що також зараз найбажанішою інвестицією стали куртки з вінтажної потертої шкіри або м'якої замші, що відповідає глобальному тренду на "тиху розкіш".

До речі, бомбер можна легко адаптувати як до розслаблених образів з джинсами, так і до більш зібраних аутфітів з класичними штанами, трикотажем чи елегантними спідницями.

Що ще ми носили у 2016 році?