Тренди весняного манікюру на короткі нігті 2023: який колір буде найактуальнішим

Короткі нігті – це завжди акуратно та ніжно. Навесні хочеться більше легкості та романтичності, тому до будь-якого підійде нюдовий манікюр.

Нюд – це вічна класика. Щоб зробити його цікавішим і витонченішим, можна намалювати френч або ж інші візерунки, зазначає 24 Канал.

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Тренди весняного манікюру 2023

Завжди в моді класичний однотонний манікюр. Однак, якщо ви хочете чогось оригінального, то цієї весни можна прикрасити нігті різними дизайнами.

Звичайному однотонному манікюру оригінальності додасть матове покриття.

Якщо вам потрібен дизайн, який буде пасувати на щодень, то додайте фольги, квіткових або інших мінімалістичних візерунків.

Безпрограшним буде французький манікюр. Родзинкою стане кольоровий френч.

Для вечірнього виходу додайте на нігті стрази, блискітки чи інші яскраві прикраси.

Весняний манікюр на короткі нігті / Фото Pinterest