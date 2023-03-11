Тренди весняного манікюру на короткі нігті 2023: який колір буде найактуальнішим

11 березня 2023, 16:09
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Короткі нігті – це завжди акуратно та ніжно. Навесні хочеться більше легкості та романтичності, тому до будь-якого підійде нюдовий манікюр.

Нюд – це вічна класика. Щоб зробити його цікавішим і витонченішим, можна намалювати френч або ж інші візерунки, зазначає 24 Канал

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Тренди весняного манікюру 2023

Завжди в моді класичний однотонний манікюр. Однак, якщо ви хочете чогось оригінального, то цієї весни можна прикрасити нігті різними дизайнами.

  • Звичайному однотонному манікюру оригінальності додасть матове покриття.
  • Якщо вам потрібен дизайн, який буде пасувати на щодень, то додайте фольги, квіткових або інших мінімалістичних візерунків. 
  • Безпрограшним буде французький манікюр. Родзинкою стане кольоровий френч. 
  • Для вечірнього виходу додайте на нігті стрази, блискітки чи інші яскраві прикраси.

Весняний манікюр на короткі нігті / Фото Pinterest

Автор: Христина Кобак