Тренди весняного манікюру на короткі нігті 2023: який колір буде найактуальнішим
11 березня 2023, 16:09Читать новость на русском
Короткі нігті – це завжди акуратно та ніжно. Навесні хочеться більше легкості та романтичності, тому до будь-якого підійде нюдовий манікюр.
Нюд – це вічна класика. Щоб зробити його цікавішим і витонченішим, можна намалювати френч або ж інші візерунки, зазначає 24 Канал.
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Тренди весняного манікюру 2023
Завжди в моді класичний однотонний манікюр. Однак, якщо ви хочете чогось оригінального, то цієї весни можна прикрасити нігті різними дизайнами.
- Звичайному однотонному манікюру оригінальності додасть матове покриття.
- Якщо вам потрібен дизайн, який буде пасувати на щодень, то додайте фольги, квіткових або інших мінімалістичних візерунків.
- Безпрограшним буде французький манікюр. Родзинкою стане кольоровий френч.
- Для вечірнього виходу додайте на нігті стрази, блискітки чи інші яскраві прикраси.
Весняний манікюр на короткі нігті / Фото Pinterest