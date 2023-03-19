Ефектний тренд задає Дженна Ортега: популярна стрижка на весну 2023, яку варто зробити

Весною 2023 року дуже популярною стає стрижка cub – це крутий вигляд, акцент на обличчі й зручність. Її на собі продемонструвала зірка "Венздей" Дженна Ортега.

Цього березня погода ще не схожа на весняну, однак теплий і сонячний сезон все ближче, зазначає 24 Канал. Вже багатьом захотілось змін у зовнішності, – якщо ви серед них, спробуйте оригінальну та стильну стрижку cub.

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Трендова зачіска, яку показує Дженна Ортега

Добре знайомою для нас є стрижка боб, для якої характерна округла форма, а також wolf – різкі зрізи. Стрижка cub – це поєднання обох. Це здебільшого коротке волосся, що складається з шарів різної довжини та профілірованих кінчиків.

Такий стиль зачіски обрамляє обличчя та додає образу невимушеності. Якщо робити зрізи більш різкими, це нагадуватиме гранж 90-х.



Стильна стрижка від Дженни Ортеги / Фото з інстаграму

Стрижка cub (перекладається як "дитинча") підійде усім дівчатам, які хочуть спробувати щось нове й не бояться експериментів. Та окрім оновленого стилю, ви отримаєте ще й легкість та зручність в укладанні. Коли надворі ставатиме спекотніше, волосся не спадатиме не плечі й дозволить відкрити шию й потилицю.

Приклади стрижки cub від знаменитостей:



Тренд весни 2023 / Фото з інстаграму



Тренд весни 2023 / Фото з інстаграму



Тренд весни 2023 / Фото з інстаграму



Тренд весни 2023 / Фото з інстаграму



Тренд весни 2023 / Фото з інстаграму