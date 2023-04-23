Нігті, що світяться у темряві, знову у тренді: 5 ефектних фото неонового манікюру

Модель Гейлі Бібер повернула в моду ефектний неоновий манікюр. Вона продемонструвала яскравий варіант нігтів, що світяться у темряві.

Американські зірки започаткували новий тренд манікюру, що чудово пасуватиме як на кінець весни, так і на літо 2023 року. Модель Гейлі Бібер та співачка Ліззо показались з неоновими нігтями, що світяться в темряві.

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Неоновий манікюр у тренді

Нова тенденція відтінку нігтів має ностальгійний присмак – ми добре пам'ятаємо, як ще кілька років тому було модним і крутим все те, що світилося в темряві. Тепер же це стало трендом нейл-арту.

Останній манікюр Гейлі Бібер – це неоново-салатовий відтінок на нігтях, що має золотисті тонкі лінії зверху. Лаконічно та стильно.



Тренд від Гейлі Бібер / Фото з інстаграму моделі

Водночас найкращі майстри манікюру пропонують й інші варіанти та дизайни у такому стилі: нанести один колір на всі нігті або ж робити акценти на яскравих деталях: крапках, лініях.

Щоб повторити такий манікюр, багато зусиль не потрібно: лиш знайдіть неоновий відтінок лаку для нігтів або ж такий, що світився б у темряві. Також існують спеціальні покриття для такої родзинки в образі.

5 варіантів неонового манікюру



Неоновий манікюр / Фото з інстаграму Iram Shelton



Неоновий манікюр / Фото з інстаграму Amy Le



Неоновий манікюр / Фото з інстаграму Julia Diogo



Неоновий манікюр / Фото з інстаграму Betina R. Goldstein



