Нігті, що світяться у темряві, знову у тренді: 5 ефектних фото неонового манікюру
Джерело:Vogue
Модель Гейлі Бібер повернула в моду ефектний неоновий манікюр. Вона продемонструвала яскравий варіант нігтів, що світяться у темряві.
Американські зірки започаткували новий тренд манікюру, що чудово пасуватиме як на кінець весни, так і на літо 2023 року. Модель Гейлі Бібер та співачка Ліззо показались з неоновими нігтями, що світяться в темряві.
Дивіться також Ключ до здорової шкіри: як правильно мити кисті для макіяжу – докладна інструкція
Неоновий манікюр у тренді
Нова тенденція відтінку нігтів має ностальгійний присмак – ми добре пам'ятаємо, як ще кілька років тому було модним і крутим все те, що світилося в темряві. Тепер же це стало трендом нейл-арту.
Останній манікюр Гейлі Бібер – це неоново-салатовий відтінок на нігтях, що має золотисті тонкі лінії зверху. Лаконічно та стильно.
Тренд від Гейлі Бібер / Фото з інстаграму моделі
Водночас найкращі майстри манікюру пропонують й інші варіанти та дизайни у такому стилі: нанести один колір на всі нігті або ж робити акценти на яскравих деталях: крапках, лініях.
Щоб повторити такий манікюр, багато зусиль не потрібно: лиш знайдіть неоновий відтінок лаку для нігтів або ж такий, що світився б у темряві. Також існують спеціальні покриття для такої родзинки в образі.
5 варіантів неонового манікюру
Неоновий манікюр / Фото з інстаграму Iram Shelton
Неоновий манікюр / Фото з інстаграму Amy Le
Неоновий манікюр / Фото з інстаграму Julia Diogo
Неоновий манікюр / Фото з інстаграму Betina R. Goldstein