Нігті русалоньки – найкрасивіший тренд літнього манікюру 2023: неймовірні ідеї

Влітку хочеться підбирати вдалий тематичний манікюр. Одним з таких є манікюр у стилі "русалоньки" – це блакитний колір, хвилі та перламутр.

Стиль русалок набув популярності ще кілька років тому – це тренд мокрого волосся, блискуча шкіра та волосся, вкладене хвилями. Інтерес до нього влітку тільки посилився.

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Нігті русалки – тренд сезону

Майстри манікюру все частіше обирають стиль русалки, коли мовиться про манікюр. Головне у цьому тренді – це фініш. Зверніть увагу на колір металево-срібного, що передасть мерехтіння луски; блакитне сяйво, що нагадуватиме морські хвилі.

У моду повернулися перламутрові відтінки, які мають неперевершений вигляд на нігтях і схожі на мушлі. Наприклад, нейл-артисти пропонують френч з перламутром та ніжно-рожевою основою.

Для оригінальних акцентів можна використати деталі – перлини, стрази, елементи декору у вигляді маленьких зірок.

Стиль русалки можна відобразити як у лаконічному дизайні, так і складнішому – з хвилями та омбре.

Ідеї для нігтів русалки у фото



Ідея манікюру на літо 2023 / Фото з інстаграму



Ідея манікюру на літо 2023 / Фото з інстаграму



Ідея манікюру на літо 2023 / Фото з інстаграму



Ідея манікюру на літо 2023 / Фото з інстаграму



Ідея манікюру на літо 2023 / Фото з інстаграму



Ідея манікюру на літо 2023 / Фото з інстаграму



Ідея манікюру на літо 2023 / Фото з інстаграму



Ідея манікюру на літо 2023 / Фото з інстаграму



Ідея манікюру на літо 2023 / Фото з інстаграму



Ідея манікюру на літо 2023 / Фото з інстаграму