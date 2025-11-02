Втім, сучасні жінки нерідко ставлять собі питання, чи варто дотримуватись цього звичаю. Про це детальніше – пише 24 Канал з посиланням на допис настоятеля Православної Церкви України, митрополита Епіфанія.

Чи обов'язково жінці одягати хустку в церкві?

Митрополит Епіфаній звернувся до вірян з важливим повідомленням, яке стосується зовнішнього вигляду жінок у храмі. Настоятель ПЦУ чітко зазначив, що обов'язковість хустки на голові або спідниці для жінок, які йдуть до церкви, є застарілим міфом і надуманою забороною. Також він наголосив, що Церква відкрита для всіх, незалежно від їхнього соціального статусу чи зовнішнього вигляду.

Усіх ми раді бачити у храмах завжди. І чи будуть то жінки з покритою чи непокритою головою, одягнені в спідницю чи в штани, заміжні чи розведені, з дітьми чи без, у будь-який день календаря – храми ПЦУ завжди відкриті для наших вірянок у їхніх духовних потребах, аби стати місцем молитви та єднання з Господом,

– підкреслив митрополит Епіфаній.

Митрополит зазначив, що після здобуття духовної незалежності, ПЦУ прагне звільнитися від "пут забобонів, міфів чи надуманих заборон", які протягом десятиліть нав'язувалися, щоб відштовхнути людей від Церкви, встановити додаткові бар'єри та посіяти відчуття негідності".

Чи варто жінці одягати хустку в храмі / Фото Freepik

До речі, священники ПЦУ неодноразово підкреслювали, що хустка є шанованою традицією, а не основною ознакою побожності. Адже важливо не те, у чому людина прийшла, а з якими намірами та духовним настроєм.

Що цікаво, настоятель Свято-Михайлівського кафедрального гарнізонного собору у Черкасах Володимир Гладковський у коментарі для Суспільне Черкаси казав, що звичай виганяти жінок без хустки з церкви не є українським. Так, в Українській православній церкві московського патріархату можуть не пустити дівчину в храм без покритої голови.

Чому жінки покривають голову в церкві?