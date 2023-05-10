Знайомство з кимось особливим: на 3 знаки зодіаку чекає доленосна зустріч у травні

Травень буде щедрим на зустрічі з особливими людьми. Для трьох знаків зодіаку ці зустрічі можуть стати доленосними.

Цей весняний місяць матиме один особливий день для Овнів, Левів та Близнюків. Астрологи пророкують їм зустріч, що стане доленосною, передає 24 Канал.

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Овен

Цього місяця на Овнів очікує зустріч з незнайомими людьми. У процесі ви звернете увагу на одну людину з компанії – і це справді може вилитися у перше кохання. Але дозвольте процесу розвиватись повільно й поступово.

Гороскоп для Овнів

Лев

Леви несподівано зустрінуть у травні людину з далекого минулого. У цьому випадку є два варіанти розвитку: або ви відновите спілкування, або ж ця зустріч відновить старі травми. Якщо з вами трапиться останній, краще не намагатися продовжувати контакт з цією персоною.

Гороскоп для Левів

Близнюки

Зазвичай Близнюки на прогулянках чи дорозі додому не звертають увагу на навколишніх людей. Та цього місяця астрологи радять відкинути це упередження та спробувати познайомитися на вулиці або знайти спільну мову з людиною, з якою зіштовхнетесь у дверях. Вона може стати для вас близькою.

Гороскоп для Близнюків