7 традиційних імен для хлопчиків, які сподобаються кожному

Якщо ви не маєте бажання вигадувати щось екзотичне для своєї дитини, можна дати їй традиційне та всім відоме ім'я. Гарних варіантів існує чимало.

Є дуже багато імен, які всі добре знають. Тут не буде проблем, що хтось неправильно повторив ім'я вашої дитини або не запам'ятав. Бо традиційні ймення – переважно прості та не дуже довгі. 24 Канал зібрав кілька варіантів для хлопчиків.

Отакої Випромінюють добро: 7 імен для хлопчиків з хорошою енергетикою

Традиційні імена для хлопчиків

Андрій – гарне та лаконічне ім'я, яке бере початок із Давньої Греції. За першою версією, воно виникло від слова "андрос", що означає "чоловік". А другий варіант передбачає, що воно сформувалось від слова "андрейос" з перекладом "мужній".

Володимир – красиве ім'я, якому ми завдячуємо предкам-слов'янам. Воно має два корені: "волод" – "володіти" та "мир". Значення трактують як "той, хто володіє світом".

Дмитро грецького походження. Його пов'язують з ім'ям Деметри, котра була богинею землі та родючості в давньогрецькій міфології. Означає "той, хто належить Деметрі".

Іван, хоча має єврейське походження, вже давно успішно прижилось на українських землях. З івриту перекладається на українську як "Бог змилостивився, помилував".

Максим – звичне ім'я з латинським корінням. Воно означає "найбільший", "найвеличніший". Вважається римським родовим ім'ям.

Олексій – красиве чоловіче ймення. Сформувалося від давньогрецьких слів "алексо" або "алексіос", що означає "відображати", "запобігати", "захищати". Тобто, ім'я означає "захисник".

Роман має 2 варіанти виникнення імені. З давньогрецької мови воно означає "сильний", "міцний". А от з латині перекладається зовсім по-іншому: "римлянин", "римський", "з Риму".

Також існує багато традиційних імен для дівчаток. Ви всіх їх добре знаєте.