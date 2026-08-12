24 Канал продовжує розповідати про цікаві традиції українців, про які сучасникам варто знати. Раніше ми вже описували забуті обряди та захисну магію на спасівські свята, а цього разу пропонуємо зануритися у культуру шанування хліба, який для наших предків був не просто стравою, а справжньою святинею.

Головні традиції та правила шанування хліба в Україні

Свіжий хліб на покуті. Перший сніп із нового врожаю (зажин) або випечений із першого змеленого борошна хліб урочисто заносили до хати. Його клали на покуть – найпочесніше місце під іконами, застелене чистим рушником чи скатертиною. Це символізувало достаток, подяку землі та захист родини на увесь наступний рік.

Традиція "мовчазного хліба". У деяких регіонах під час випікання обрядового хліба дотримувалися суворого мовчання. Господиня замішувала тісто та саджала його в піч без жодного слова, аби не перервати сакральний зв'язок і не "накликати" лиха на нову випічку. Подібного правила дотримувалися і під час першого частування або обрядових дій на полі.



Як українці шанували хліб в давнину / Freepik

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Святе ставлення до кожного шматочка. Викидати хліб вважалося важким гріхом. Якщо окраєць випадково падав на підлогу, його обов'язково підіймали, цілували та просили вибачення. Хлібину ніколи не залишали "голою" на столі – вона завжди мала лежати на рушникові, а розпочинати нову хлібину після заходу сонця заборонялося.

"Спасова борода" на ниві. Завершуючи жнива в серпні, жниці ніколи не зрізали поле повністю. На крайній смужці залишали пучок колосся, який перев'язували стрічкою – це називалося "Спасовою бородою". Під це колосся клали шматок хліба і дрібку солі як подяку землі-годувальниці за врожай.

Ставилися поважно українці й до духів полів, зокрема, до змій, які оберігали врожай.