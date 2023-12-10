"Душею співає": Тоня Матвієнко зачарувала публіку виконанням пісні, яку присвятила мамі

У Києві відбулася церемонія нагородження "Золоті руки". На подію завітало чимало українських зірок. Серед них – Олексій Суханов і Тоня Матвієнко. Так, телеведучий поділився спільним фото зі співачкою.

Він наголосив, що виконавиця – справжній професіонал. Вона виконала пісню-присвяту "Сік землі", яку готувала для матері на день народження, навіть тоді, коли були технічні проблеми.

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Олексій Суханов показався з Тонею Матвієнко

Артисти перетнулися на церемонії нагородження "Золоті руки", яка відбулася у Києві в готелі Fairmont Grand Hotel. Як розповів Суханов, під час заходу виникли деякі проблеми зі звуковою системою, але Тоня вийшла на сцену та виконала свою композицію без музики та мікрофону.

Господи, скільки в ній сили та відданості своєму ділу! Зустрілися на одній премії, головними учасниками й героями якої були наші хлопці-військові. І якісь проблеми зі звуком – такі, що зрештою не вирішили, і ось Тоня Матвієнко виходить на сцену і співає, без музики й мікрофона. Душею співає! Обожнюю, квіточка наша, а ці очі,

– написав телеведучий.

Відомо, що артистка зачарувала публіку виконанням пісні-присвяти своїй матері "Сік землі".

Пісня-присвята "Сік землі"

Цю композицію Тоня Матвієнко готувала як творчий подарунок для мами в день її народження. Коли Тоня проживала у Великій Британії, туга за чоловіком, мамою та Україною, надихнула її на цей чудовий подарунок.

На жаль, виконавиця не змогла показати цей сюрприз мамі, оскільки Ніна Матвієнко померла всього за два дні до свого дня народження.

Так, композиція тепер трансформувалася в присвяту покійній мамі.

Цим зворушливим твором співачка висловлює глибоку вдячність своїй українській спадщині, символізуючи глибоку та непохитну пошану до батьків.

Тоня Матвієнко – "Сік землі": дивіться відео онлайн