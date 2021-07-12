Том Круз з'явився на публіці з партнеркою по фільму "Місія нездійсненна 7"

Американський актор Том Круз побував на жіночому фіналі Wimbledon, який відбувся 10 липня в Лондоні. Він з'явився на трибунах разом із партнеркою з фільму "Місія нездійсненна 7" Гейлі Етвелл.

Том Круз рідко з'являється на публіці, тому кожна його поява викликає цікавість в користувачів мережі. Актор декілька днів провів у Великій Британії, де його й зазнімкували папараці.

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Том Круз з Гейлі Етвелл на Wimbledon

Актори разом відвідали гру австралійки Ешлі Барті та чешки Кароліни Плішкової. Круз на світлинах зображений в елегантному темно-синьому костюмі, що складався з жилетки, штанів і піджака. Також Том одягнув білу сорочку та коричневу краватку. Поєднав вбрання з чорними туфлями. Його вишуканий look довершували сонцезахисні окуляри.

Гейлі позувала поруч із колегою в довгій сукні молочного кольору з красивим чорно-червоним принтом. Поверх одягнула кремове пальто. Такий look вона поєднала з туфлями-човниками на високих підборах. Волосся зірка вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж та одягнула сонцезахисні окуляри. Серед прикрас її аутфіт доповнювали лаконічні сережки.



Том Круз з Гейлі Етвелл / Фото Getty Images

Видання Hello зазначає, що чутки про роман між колегами ширяться ще з грудня минулого року. Наразі актори таку інформацію не коментують, проте раніше їх помітили разом в Лондоні. Тоді Том та Гейлі трималися за руки.



Том Круз з Гейлі Етвелл / Фото Getty Images

Якщо між Крузом та Етвелл є щось більше, ніж робочі стосунки, то це перший серйозний роман актора після розлучення з Кеті Голмс, яке відбулося у 2012 році.