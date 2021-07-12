Том Круз редко появляется на публике, поэтому каждое его появление вызывает интерес у пользователей сети. Актер несколько дней провел в Великобритании, где его и сфотографировали папарацци.

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Том Круз с Хейли Этвелл на Wimbledon

Актеры вместе посетили игру австралийки Эшли Барти и чешки Каролины Плишковой. Круз на фотографиях изображен в элегантном темно-синем костюме, состоящем из жилетки, брюк и пиджака. Также Том одел белую рубашку и коричневую галстук. Соединил наряд с черными туфлями. Его изысканный look довершали солнцезащитные очки.

Хейли позировала рядом с коллегой в длинном платье молочного цвета с красивым черно-красным принтом. Поверх надела кремовое пальто. Такой look она соединила с туфлями-лодочками на высоком каблуке. Волосы звезда уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж и надела солнцезащитные очки. Среди украшений ее аутфит дополняли лаконичные серьги.



Том Круз с Хейли Этвелл / Фото Getty Images

Издание Hello отмечает, что слухи о романе между коллегами ходят еще с декабря прошлого года. Сейчас актеры такую информацию не комментируют, однако ранее их заметили вместе в Лондоне. Тогда Том и Хейли держались за руки.



Том Круз с Хейли Этвелл / Фото Getty Images

Если между Крузом и Этвелл есть нечто большее, чем рабочие отношения, то это первый серьезный роман актера после развода с Кэти Холмс, который состоялся в 2012 году.