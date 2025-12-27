Астрологи розповіли, яким буде 27 грудня 2025 року. Що приготували для нас зірки цього дня, розповідає 24 Канал з посиланням на Astrology.

Гороскоп на 27 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 27 грудня для Овнів

Астрологи радять Овнам стежити за своїми словами. Якщо емоції візьмуть гору, то можете випадково образити людину. Важливо контролювати себе.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 27 грудня для Тельців

Тельцям не варто розкривати свої подальші плани іншим людям. Краще залишити усе в таємниці. Ще не настав час розкрити усі карти.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 27 грудня для Близнюків

Сьогодні відбудеться приємна подія, яка особливо потішить Близнюків. Щоб усе відбулося, вам потрібно написати або подзвонити комусь зі своїх друзів або рідних.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 27 грудня для Раків

Вдалий день для того, щоб зосередитися на власних бажаннях. Сьогодні Раки зрозуміють, що саме їм потрібно змінити в розкладі дня.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 27 грудня для Левів

Добряче відпочиньте, перш ніж братися за справді серйозні справи. Але краще їх відкласти вже на 2026 рік.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 27 грудня для Дів

Всесвіт закликає Дів припинити зволікати та нарешті почати працювати над власною мрією. Шлях буде непростим, але вам допоможуть його пройти.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 27 грудня для Терезів

День може розпочатися хаотично, а плани на Новий взагалі можуть змінитися. Все буде пов'язано з людиною, якій ви подобаєтеся.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 27 грудня для Скорпіонів

Рутина стається зі всіма. Але не можна забувати про романтику. Сьогодні краще відкласти справи та нарешті приділити час один одному.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 27 грудня для Стрільців

Стрільці інколи люблять бути впертими. Але цей день навчить вас йти на компроміси з близькими людьми. Від цього виграють усі.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 27 грудня для Козорогів

Голова може бути забита багатьма думками. Але не можна давати їм владу над собою. Сьогодні важливо розслабитися. Замовте щось смачненьке та оберіть цікавий фільм.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 27 грудня для Водоліїв

Не можна так багато критикувати себе. Сьогодні важливо підбити підсумки 2025-го. І не забудьте скласти список ваших перемог в поточному році.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 27 грудня для Риб

Сьогодні захочеться відкласти усі плани та усамітнитися з другою половинкою. Зорі підказують, що це буде дійсно вдала ідея!