У цей день наші предки ходили до церкви та молилися святій. Про заборони й інші свята 12 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Коломийську єпархію Православної Церкви України.

Не пропустіть Яке сьогодні церковне свято: православний календар на січень 2026 року

День пам'яті святої мучениці Тетяни Римської

Вона походила з родини римського консула, який був таємним християнином. Тетяни з дитинства вивчала Святе Письмо, тому згодом вирішила присвятити себе Богу. Так, свята відмовилася від шлюбу та стала дияконисою. Також відомо, що Тетяна опікувалася нужденними та відвідувала хворих у в'язницях. Однак під час гонінь на християн її заарештували. Попри жорстокі тортури, свята відмовилася поклонитися ідолам, через що пізніше загинула.

Що не можна робити в Тетянин День 2026?

Не можна відмовляти у допомозі нужденним.

Не слід конфліктувати, лихословити, заздрити та пліткувати.

Не варто займатися важкою фізичною роботою.

Не рекомендується носити чужий одяг.

Що ще відзначають?