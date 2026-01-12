У цей день наші предки ходили до церкви та молилися святій. Про заборони й інші свята 12 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Коломийську єпархію Православної Церкви України.
Не пропустіть Яке сьогодні церковне свято: православний календар на січень 2026 року
День пам'яті святої мучениці Тетяни Римської
Вона походила з родини римського консула, який був таємним християнином. Тетяни з дитинства вивчала Святе Письмо, тому згодом вирішила присвятити себе Богу. Так, свята відмовилася від шлюбу та стала дияконисою. Також відомо, що Тетяна опікувалася нужденними та відвідувала хворих у в'язницях. Однак під час гонінь на християн її заарештували. Попри жорстокі тортури, свята відмовилася поклонитися ідолам, через що пізніше загинула.
Що не можна робити в Тетянин День 2026?
- Не можна відмовляти у допомозі нужденним.
- Не слід конфліктувати, лихословити, заздрити та пліткувати.
- Не варто займатися важкою фізичною роботою.
- Не рекомендується носити чужий одяг.
Що ще відзначають?
- 12 січня Україна вшановує День українського політв'язня. В основі цієї дати лежать трагічні події 1972 року, коли радянська влада розпочала "другу хвилю погрому української інтелігенції", зазначає Український інститут національної пам'яті. Саме 12 січня були заарештовані найвідоміші представники дисидентського руху, зокрема Василь Стус, В'ячеслав Чорновіл, Іван Світличний, Євген Сверстюк та інші, за любов до України та участь у різдвяній коляді. Сьогодні ця дата набуває особливого значення, адже Росія знову утримує у своїх в'язницях тисячі українців.
- Крім того, сьогодні відзначають День дотримання новорічних обіцянок, День наполегливої роботи, День марципана та День гарячого чаю.