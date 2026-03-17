Вважалося, що після цього свята весна остаточно перемагає зиму і природа починає оновлюватися та відроджуватися. Про це пише сайт "Українські традиції".

Не пропустіть Сьогодні – День святого Патріка 2026: чи святкують його в Україні

Теплого Олекси 2026: коли святкують?

У 2026 році дата святкування залишається незмінною відповідно до новоюліанського календаря, на який Православна Церква України та Українська Греко-Католицька Церква перейшли кілька років тому.

Тепер пам'ять святого Олексія вшановують 17 березня. Раніше це свято припадало на 13 днів пізніше, а саме на 30 березня.

Що відомо про святого Олексія?

Згідно з переказами, він народився в заможній римській родині. Однак у ніч після свого весілля Олексій відмовився від багатства й комфорту та залишив свій дім. Чоловік провів 17 років у молитвах та злиднях, живучи біля храму в Едесі.

Повернувшись до батьківської оселі, він ще багато років прожив там як звичайний жебрак і терпів зневагу від слуг. Справжнє ім'я та духовний подвиг Олексія розкрилися лише після його смерті, зазначає Коломийська єпархія Православної Церкви України.

Традиції свята Теплого Олекси 2026

Традиційно на Теплого Олексу бджолярі виносили вулики на пасіку, якщо вже дозволяла погода. Вони молилися святому Олексію, щоб той оберігав бджіл та дарував гарний медозбір.

Також цей день вважався святом рибалок, які вірили, що саме сьогодні щука розбиває хвостом лід на водоймах. Існувало повір'я, що риба в цей час починає активно рухатися, тому чоловіки готували сіті.

Водночас жінки у давнину намагалися знайти перші квіти мати-й-мачухи, які, за легендою, саме цього дня набували особливої цілющої сили.

Крім цього, 17 березня предки уникали важкої домашньої роботи. Натомість люди збиралися разом, щоб провести час на природі.

Народні прикмети на 17 березня