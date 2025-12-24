У давнину наші предки вірили, що від поведінки людини на Святвечір залежатиме, як пройде її рік. Про те, що не можна робити 24 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на сайт "Українські традиції".

Що не можна робити у Святвечір 2025?

Не слід лихословити, заздрити, пліткувати та бажати зла іншим.

Не варто сваритися та сперечатися з близькими.

Не можна відмовляти у допомозі нужденним та бідним.

Не варто влаштовувати гучних вечірок і пишних святкувань.

Не слід їсти м'ясні та молочні продукти.

Не рекомендується стригти нігті та волосся.

Не можна ображати тварин.

Не варто конфліктувати з незнайомцями.

Не рекомендується вінчатися та справляти весілля.

Не слід ворожити на свою долю.

Святвечір 2025 – що не можна робити / Фото Freepik

Історія Святвечора