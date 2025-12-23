З цієї радісної нагоди 24 Канал підготував гарні привітання зі Святвечором у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх рідним і близьким та подаруйте їм позитивні емоції 24 грудня.

Вітаю зі Святвечором! Бажаю добра і щастя! Нехай маленький Ісусик подарує вашій сім'ї в Новому році достаток, радість і Божу опіку. Щоб всі рідні були здорові й щасливі! Веселого Різдва!

Вітаю зі Святвечором! Нехай у вашому домі завжди панує злагода, любов та достаток. Бажаю вам міцного здоров'я, успіхів у всіх починаннях та благословення Божого.

Зірочка різдвяна палає,

Святвечір народ зустрічає,

Нехай Господь щирою рукою

Наділить вас долею легкою,

Бажаю віри й терпіння

Та Божого благословення.

Радісно засяяла зоря,

Бо народилось Боже немовля!

З Різдвом ми вас вітаємо,

Коляду заспіваємо!

Щоб мир на світі панував,

Добробут вас не оминав,

Любов у серці розливалась,

І доля з щастям поєдналась!

Святий вечір на поріг –

Світлого Різдва для всіх!

Хай до вас він завітає,

З тим, що серце забажає!

Хай рікою щастя ллється,

Хай добро в сім'ї ведеться!

Хай між вами згода буде,

Хай Ісус вас не забуде!

У цей святковий вечір хочу побажати вам тепла родинного вогнища, смачної куті та веселих колядок. Нехай Різдвяний Святвечір подарує вам незабутні миті щастя та єднання з близькими.

Від щирого серця вітаю зі Святвечором! Бажаю, щоб цей чарівний вечір приніс у ваш дім мир, злагоду та добробут. Нехай збудуться всі ваші найзаповітніші мрії, а серце наповниться радістю та любов'ю.

Хай на Святвечір янгол завітає до вашого дому з добром і благословенням, а Вифлеємська зоря освітлює ваш шлях!

Зі Святим вечором, з Різдвом

Щиро вас вітаю!

Миру й злагоди, любові

Кожному бажаю!

Щоб в оселі був порядок,

Спокій панував,

А невдач і негараздів

Щоб ніхто не знав!

Святвечір дарує родинне тепло,

Бажаю, щоб завжди у вас це було:

Оселя, в якій владарює любов,

Здоров'я, що значно дорожче обнов,

Близькі щирі друзі, успішна робота,

Добробут і злагода, ласка й турбота.

