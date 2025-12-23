За давнім звичаєм, сідати до столу заведено з появою першої зірки на небі, яка символізує народження Христа. Крім того, на Святвечір на покуті традиційно ставлять Дідуха – сніп пшениці, що уособлює добробут та пам’ять про предків. Водночас у багатьох домівках за столом залишатимуть порожнє місце, як пам'ять про тих, хто зараз на фронті, або тих, хто вже ніколи не повернеться додому, пише 24 Канал.

Не пропустіть Їх буде 3: коли в Україні святкують Святвечори

З нагоди наближення свята наша редакція підготувала красиві картинки-привітання зі Святвечором. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб пізніше не витрачати час. Надішліть святкові листівки своїм рідним, друзям, знайомим і колегам та подаруйте їм гарний настрій у цей день.

Святвечір 2025: картинки-привітання

Привітання зі Святвечором 2025 / Колаж 24 Каналу

