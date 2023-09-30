Що не можна робити на Покрови: пам'ятайте про ці моменти

Відтепер Покрови Пресвятої Богородиці відзначають 1 жовтня. В основі свята – велика подія, з якої стало зрозуміло, що Діва Марія є заступницею людського роду.

Вважається, що коли Константинополь оточили вороги, Діва Марія з'явилась до вірян й разом з ними почала молитись за мир. Їхні молитви були почуті, а Богородиця стала символом заступництва людей від біди. Що не можна робити в цей день та які прикмети існують – розповість 24 Канал.

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Що не можна робити у Покрови Пресвятої Богородиці

У це свято віряни особливо зважали на усі обмеження, адже хотіли, аби Богородиця захищала їх увесь рік.

Тож у Покрови не можна займатися фізичною роботою, в саду або на городі та прибиранням.

Як і в інші дні, гріхом вважаються плітки, сварки, суперечки, підлість.

плітки, сварки, суперечки, підлість. Заборонено відмовляти комусь в допомозі.

Хоча у Покрови немає посту, рекомендується зберігати помірність у їжі.

Цей день важливо провести в мирі та спокої. Надайте допомогу тим, хто цього потребує. Контролюйте свої емоції.

Прикмети у Покрови Пресвятої Богородиці

Подейкували, що яка погода на Покрови, такої слід чекати всю зиму.

Якщо вітер дме східний або західний вітер – зима буде холодною, якщо південний – м'якою, якщо північний – то сніговою.

Якщо на Покрови листя ще тримається на деревах, варто очікувати на сильний мороз.

Була ще й така прикмета: якщо на Покрови було холодно, тоді на Димитріїв день випаде сніг .

. Люди казали, що хто лежить до свята Покрови, той продасть усі корови.

Дівчата, які хотіли вийти заміж, повинні були одягати в цей день на голову хустку. Вважалось, що таким чином Богородиця допоможе знайти коханого.