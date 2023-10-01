З Днем Покрови Пресвятої Богородиці: найкращі картинки-привітання
Святкування Покрови Пресвятої Богородиці тепер перенесено з 14 жовтня на 1 жовтня. Таке рішення пов'язане з переходом Православної Церкви України на новоюліанський календар. Богородиця є символом заступництва людей від біди.
Тож, свято Покрови має велике значення для вірян. Якщо ви хочете привітати близьких та рідних з цим важливим релігійним святом, 24 Канал у добірці зібрав найкращі листівки-привітання.
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Картинки – привітання зі святом Покрови
Картинки-привітання з Днем Покрови Пресвятої Богородиці / Keep inspider.com
Картинки-привітання з Днем Покрови Пресвятої Богородиці / Telegraf
Картинки-привітання з Днем Покрови Пресвятої Богородиці / Telegraf
Картинки-привітання з Днем Покрови Пресвятої Богородиці / Pinterest