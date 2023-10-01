З Днем Покрови Пресвятої Богородиці: найкращі картинки-привітання

1 жовтня 2023, 05:30
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Святкування Покрови Пресвятої Богородиці тепер перенесено з 14 жовтня на 1 жовтня. Таке рішення пов'язане з переходом Православної Церкви України на новоюліанський календар. Богородиця є символом заступництва людей від біди.

Тож, свято Покрови має велике значення для вірян. Якщо ви хочете привітати близьких та рідних з цим важливим релігійним святом, 24 Канал у добірці зібрав найкращі листівки-привітання.

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Картинки – привітання зі святом Покрови 


Картинки-привітання з Днем Покрови Пресвятої Богородиці /  Pinterest
 

Картинки-привітання з Днем Покрови Пресвятої Богородиці / Telegraf
 

Картинки-привітання з Днем Покрови Пресвятої Богородиці / Pinterest
 
Картинки-привітання з Днем Покрови Пресвятої Богородиці / Pinterest


Картинки-привітання з Днем Покрови Пресвятої Богородиці / Keep inspider.com


Картинки-привітання з Днем Покрови Пресвятої Богородиці / Telegraf


Картинки-привітання з Днем Покрови Пресвятої Богородиці / Telegraf


Картинки-привітання з Днем Покрови Пресвятої Богородиці / Pinterest

Автор: Софія Хомишин