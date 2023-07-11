День апостолів Петра і Павла в Україні: традиції, звичаї та цілющі молитви, які треба знати

12 липня – шановане в Україні свято Петра й Павла. У цей день ми відзначаємо двох апостолів, які значно вплинули на розповсюдження християнства у світі.

Петра й Павла вважають головними сподвижниками Ісуса Христа, які були віднесені до лику святих. Наші предки дуже цікаво святкували цей день, тож з'явилось багато звичаїв і традицій, пов'язаних із Петра й Павла. Про що йдеться – розкаже 24 Канал.

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Традиції та звичаї Петра й Павла

Поширена традиція у свято Петра й Павла – відвідувати церкву. Адже саме тоді відбуваються символічні служби, на яких розповідають про життя та здобутки апостолів Петра і Павла.



Храм / Фото "Фіртка"

Коли приходили з храму, українці споживали таку страву, як сирні бабки. Вважалось, що саме така їжа дуже подобалась Петру й Павлу й вони частувались сирними бабками під час мандрівок по всьому світу.



Сирна паска / Фото Street Food

Аби вберегти себе від усіляких недуг, на Петра і Павла потрібно помитись водою з 3 різних джерел. Такий звичай захистить вас від хвороб на тривалий час.

від усіляких недуг, на Петра і Павла потрібно помитись водою з 3 різних джерел. Такий звичай захистить вас від хвороб на тривалий час. Наші предки дотримувались традиції випікати хліб на це свято з перших паростків. Потім здобу йшли святити до церкви.



Випікання хліба / Фото Bodo

Пращури вірили, що у цей день сонце дає людям та природі потужну силу. Тож люди часто гуртувалися та виходили зустрічати перші сонячні промені. Вважалось, що такий звичай проводили, щоб лякати русалок, які завдавали шкоди урожаю.

Поширена традиція на Петра і Павла – ворожіння. Для проведення обряду, дівчата збирали 12 різних рослин, які ставили під подушку та вимовляли певні слова. Таким чином, вони довідувались, коли зустрінуть свою долю.



Ворожіння / Фото "Слово про слово"

На це свято люди не виконували важку фізичну роботу. Заборонялось й працювати в полі, тому що злаки в цей день начебто не можна було турбувати для хорошого врожаю.

Молитви на Петра й Павла

О, преславні апостоли Петре й Павле, що душі за Христа віддали й кров’ю вашою ниву Його удобрили! Почуйте чад ваших молитви та зітхання, серцем скорботним нині принесені. Бо беззаконнями затьмарені й через те лихами, як хмарами, обкладені, доброго життя не маємо зовсім і не можемо противитися вовкам хижим, які позбавити нас спадщини Божої нахабно намагаються. О, сильні! Понесіть немочі наші, не віддаляйтеся духом від нас, щоб не позбавилися зовсім любові Божої, але міцним заступленням вашим нас захистіть, щоб помилував Господь усіх нас, молитов ваших ради, щоб знищив рукописання незміряних гріхів наших і щоб сподобив з усіма святими блаженного Царства і Шлюбу Агнця Свого, Йому ж честь і Слава, і подяка і поклоніння, навіки-віків.

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Святий верховний Апостоле Петре, каменю віри, що на Христі, наріжному камені, Церкву сповіданням утверджував! Моли, щоб і я, що мудруваннями й плотською похіттю завжди коливаюсь, на тому ж Христі, Камені живому, обраному, чесному, вірою утверджений завжди перетворююся любов’ю в храм духовний, у священство святе, щоб підіймати жертви духовні Богові Ісусу Христу. Святий верховний Апостоле Павле, обраний Христом, благодаті й слави Божої сповнений! Моли Творця, що має владу над творінням, щоб мене, судина нині погублена, створив Собі судиною на честь, освяченим і благим, на всяке благе приготованим.

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О, верховні Апостоли: Петре, віри Христової непохитна подоба, і Павле, співуча ластівка вчення Господнього! Знаємо вас, як повноводну ріку сказань словес Христових, що лине від правдивих надр Божих і всю глибину джерела істин богоодкровенних перед нами, що жадають їх, відкриває. Знаємо вас, як світила, що струмені теплоти любові божественної нам з небес проливають: догоджаємо вам, що прийняли працю і піт, щоб засіяти божественне насіння вчення: цілуємо стопи ваші, що обійшли всі кінці землі, і з трепетом гріховним зримо голови ваші, що ви смиренно схилили до пречистих стопів Господніх: одного через хресний шлях (повішенням) і другого мечем усіканням. Розчулено просимо вас, святії Апостоли, навчіть і нас у буянні гріхів схилятися перед Учителем нашим Господом, допоможіть гордості нашої голову відсікати вченням богоодкровенним: голод душевний наш нехай угамує Господь борошном, що сходить із самого неба, як Петрові: – ти ж, Павле, насичений Христовим словом, постарайся і нас до третього неба піднести твоїми безперестанними молитвами про нас до Господа, щоб і ми там прославили з ликами ангельськими й апостольськими дивного у святих своїх Отця всіх і Господа Ісуса Христа, що Його ж послав у світ спасати й наставляти до життя вічного, і єдиносущного Їм Святого Духа.

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О, святії апостоли Петре і Павле, не віддаляйтеся духом від нас, грішних рабів Божих (імена), щоб не розлучилися зовсім від любові Божої, але міцним заступленням вашим нас захистіть, щоб помилував Господь всіх нас молитов ваших ради, щоб винищив же рукописання безмірних гріхів наших, і щоб сподобив з усіма святими блаженного Царства і шлюбу Агнця Свого, Йому ж честь і Слава, і подяка і поклоніння навіки-віків.