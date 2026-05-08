У цей день наші предки збирали кропиву та сіяли зернові культури. Про Дні ангела й інші свята 8 травня – розповідає Коломийська єпархія Православної Церкви України.

День пам'яті апостола і євангеліста Івана Богослова

Майбутній апостол Іван виріс у родині рибалки та спершу навчався в Івана Хрестителя. Разом з Андрієм Первозванним він зустрів Ісуса і став одним із його найближчих учнів. Іван супроводжував Христа під час найважливіших подій – від Таємної Вечері до розп'яття. Саме йому Ісус перед загибеллю доручив опікуватися своєю матір'ю. Після смерті Марії апостол вирушив до Малої Азії, де навертав місцевих жителів до християнської віри. Через релігійні переконання імператор Нерон відправив його у заслання на острів Патмос. Згодом Іван зміг повернутися до Ефеса, де і створив текст Євангелія.

Хто святкує День ангела 8 травня?

За новоюліанським календарем, 8 травня Дні ангела святкують люди з іменами: Адріан, Арсен, Іван та Ян.

Що ще відзначають?

Щороку 8 травня відзначають День пам'яті та примирення в Україні. Цю дату, до речі, обрали невипадково. Річ у тім, що саме у цей день, у 1945 році, набув чинності Акт про капітуляцію нацистської Німеччини. В Україні це свято встановили у 2015-му, аби підкреслити величезний внесок українського народу в перемогу над нацизмом та доєднатися до світових традицій. Головний сенс пам'ятного дня полягає в усвідомленні того, що війна є глобальною катастрофою, яку неможливо романтизувати чи виправдовувати. Нині цей день додатково нагадує світу про необхідність єдності для захисту миру та свободи від будь-яких проявів сучасної агресії.

Також сьогодні святкують Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, Всесвітній день віслюка та День вільної торгівлі.