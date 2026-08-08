У цей день наші предки збирали лікарські трави в лісі. Про Дні ангела й інші свята 8 серпня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святого сповідника Еміліана

Еміліан служив єпископом Кизицьким під час правління імператора Лева Вірменина, який активно насаджував іконоборство. Правитель викликав духовною особу до палацу та вимагав публічно зректися шанування ікон. Єпископ відмовився від такої пропозиції й наполіг, щоб подібні релігійні дискусії відбувалися виключно в стінах церкви за участю духовенства. Непохитна позиція святого обурила імператора, тому той відправив Еміліана у заслання та кинув до в'язниці. Попри суворі умови ув'язнення та постійне поневіряння, єпископ залишався вірним власним переконанням до останнього подиху й саме в ув'язненні закінчив свій земний шлях.

Хто святкує День ангела 8 серпня

За новоюліанським календарем, 8 серпня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Гнат, Йосип, Леонід, Мойсей, Микола, Олександр, Сергій, Теодор та Федір.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого

Що ще відзначають

Сьогодні, 8 серпня, відзначають День Військ зв'язку та кібербезпеки Збройних Сил України. Це відносно молоде свято, адже його встановив Указ президента Володимира Зеленського лише у 2026 році. У цей день заведено вшановувати мужність і героїзм воїнів, які борються за свободу, незалежність та територіальну цілісність України.

Також сьогодні святкують Міжнародний день офтальмології, День альпініста, Міжнародний день нескінченності та День народження холодильника.