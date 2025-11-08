У цей день варто дотримуватись певних правил і обмежень, які покликані, щоб вберегти від невдач, травмувань й інших нещасть, передає 24 Канал із посиланням на Православний церковний календар.
8 листопада – Собор архистратига Михаїла
Архангела Михаїла вважають головним борцем проти диявола, адже саме він повалив з небес найулюбленішого ангела Бога, який збунтувався. У писаннях йдеться, що Михаїл поборов Сатану, і йому відведена особлива роль на Страшному Суді.
Він стоїть над усіма Ангелами. Дуже часто Михаїла зображають у вигляді молодого чоловіка в обладунках і мечем або списом, яким він скидає диявола.
Архистратиг Михаїл / Фото з Вікіпедії
У це свято віряни звертаються з молитвами до архангела та інших небесних сил, щоб попросити захисту та підтримки.
Що сьогодні не можна робити?
- Не варто лаятись, сваритись, зводити на когось наклеп, а також вдаватись до лінощів і заздрощів.
- Також не треба відмовляти у допомозі тим, хто про неї просить, і скаржитись на долю.
- За повір'ям, не можна брати в руки гострі предмети, бо існує ризик поранитись.
- Та й працювати сьогодні, 8 листопада, вважається гріхом.
Що ще відзначають?
- У світі 8 листопада відзначають Всесвітній день піаніста. Що цікаво, свято немає статусу офіційного, однак існує Всесвітній день фортепіано (29 березня), який вже має статус офіційного, передає PianoDay.
- Сьогодні святкують Всесвітній день без Wi-Fi. Свято покликане на те, щоб нагадати, що деколи потрібно вимикати ґаджети й присвячувати час живому спілкуванню.
- У 2012 році був започаткований Міжнародний день радіології з ініціативи Європейського товариства радіології (ESR), Американського коледжу радіології (ACR) та Ради рентгенологічного суспільства Північної Америки (RSNA). Дату 8 листопада обрали не випадково, адже саме у цей день були відкриті рентгенівські проміння.