У цей день варто дотримуватись певних правил і обмежень, які покликані, щоб вберегти від невдач, травмувань й інших нещасть, передає 24 Канал із посиланням на Православний церковний календар.

8 листопада – Собор архистратига Михаїла

Архангела Михаїла вважають головним борцем проти диявола, адже саме він повалив з небес найулюбленішого ангела Бога, який збунтувався. У писаннях йдеться, що Михаїл поборов Сатану, і йому відведена особлива роль на Страшному Суді.

Він стоїть над усіма Ангелами. Дуже часто Михаїла зображають у вигляді молодого чоловіка в обладунках і мечем або списом, яким він скидає диявола.

Архистратиг Михаїл / Фото з Вікіпедії

У це свято віряни звертаються з молитвами до архангела та інших небесних сил, щоб попросити захисту та підтримки.

Що сьогодні не можна робити?

Не варто лаятись, сваритись, зводити на когось наклеп, а також вдаватись до лінощів і заздрощів.

Також не треба відмовляти у допомозі тим, хто про неї просить, і скаржитись на долю.

За повір'ям, не можна брати в руки гострі предмети, бо існує ризик поранитись.

Та й працювати сьогодні, 8 листопада, вважається гріхом.

Що ще відзначають?