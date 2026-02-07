У цей день наші предки готували різноманітні страви з цибулі. Про Дні ангела й інші свята 7 лютого – розповів Православний церковний календар.

Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на лютий 2026 року

День пам'яті преподобного Парфенія, єпископа Лампсакійського

Він народився в Малій Азії у родині диякона. З юних років Парфеній заробляв на життя рибальством, але не шукав збагачення. Тому усі свої кошти хлопець щедро роздавав нужденним. За таку щирість і милосердя Господь нагородив юнака особливим даром. Вже у 18 років Парфеній почав зцілювати хворих і виганяти бісів з людей за допомогою молитви. Слава про дивовижного юнака дійшла до єпископа Мелітопольського Пилипа, який узяв його під свою опіку та допоміг здобути гарну освіту. Згодом Парфеній став єпископом міста Лампсак. Завдяки його проповідям і численним дивам, які він продовжував творити, безліч язичників відвернулися від ідолів та прийняли християнство. Водночас святитель здобув глибоку повагу й любов народу.

Хто святкує День ангела 7 лютого?

За новоюліанським календарем, 7 лютого Дні ангела святкують люди з іменем Лука. Воно має давньогрецьке походження та означає "світло" або "осяяний".

Що ще відзначають?