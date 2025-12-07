У цей день наші предки проводили час з родиною вдома. Про Дні ангела та інші свята 7 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті святителя Амвросія

Він народився у 340 році в заможній римській родині. Амвросій побудував блискучу кар'єру, ставши консульним правителем Лігурії та Емілії. Втім, його життя докорінно змінилося в Медіолані, коли під час суперечок навколо обрання нового архіпастиря пролунав дитячий голос, який зазначив, що святий має стати єпископом. Попри те, що чоловік намагався відмовитися, народ та імператор побачили в цьому Божий знак. Тож вже у 374 році Амвросій охрестився та очолив кафедру. Після цього святий роздав своє майно бідним та почав захищати віру від аріанської єресі та язичництва. Завдяки проповідям чоловіка навернувся до християнства блаженний Августин, який пізніше теж став єпископом. Провівши останні дні в молитві, Амвросій мирно відійшов у вічність у 397 році.

Хто святкує День ангела 7 грудня?

За новоюліанським календарем, 7 грудня святкують Дні ангела люди з такими іменами: Антон, Василь, Григорій, Іван, Ігнатій, Лев, Михайло, Никифор, Ніл, Павло, Петро та Сергій.

Що ще відзначають?