7 грудня – яке сьогодні свято: що не можна робити у цей день
Сьогодні, 7 грудня, християни вшановують пам'ять святителя Амвросія Медіоланського. Також відзначається Міжнародний день цивільної авіації.
Амвросій Медіоланський – перший латинський святитель церкви, якого виховали християни. Коли чоловік втратив батька, то переїхав у Рим. Там обійняв посаду радника, а згодом – посаду префектома Медіолана (зараз це Мілан), передає 24 Канал.
Важливо Православний календар на грудень: нові дати головних церковних свят цього місяця
Коли помер місцевий єпископ, замість нього обрали Амвросія. Навіть імператор був не проти. Люди любили й поважали святителя. Адже він був чесною, справедливою людиною. Крім того, шанував християнську віру.
Що не можна робити сьогодні
- Не можна сумувати, сваритися та лихословити.
- Жінкам не варто займатися хатніми справами: прати, шити, готувати, прибирати.
- Дівчатам заборонено в цей день мити голову та розчісуватися.
Народні прикмети
- Якщо надворі мороз, слід очікувати холодну зиму та спекотне літо.
- Якщо хмари закривають сонце, то почнеться снігопад.
- Якщо на вулиці ясно, скоро вдарять суворі морози.
- Якщо впаде мокрий сніг, буде дощове літо.
Що ще відзначають
Щороку 7 грудня у світі відзначається Міжнародний день цивільної авіації. У 1910 році в Парижі відбулася Конференція цивільної авіації. Тоді її провели вперше. Приїхали делегати з 18 європейських країн. А у 1919 році Паризька мирна конференція прийняла Міжнародну повітряну конвенцію для регулювання правил цивільної авіації. Документ ратифікували 38 країн.
Також в Україні сьогодні День місцевого самоврядування. У 1990 році Верховна Рада УРСР прийняла Закон про місцеве самоврядування. А свято встановив Президент України у 2000 році. У 1985 році європейські країни затвердили "Хартію місцевого самоврядування". Україна ратифікувала її у 1997 році.