7 грудня – яке сьогодні свято: що не можна робити у цей день

Сьогодні, 7 грудня, християни вшановують пам'ять святителя Амвросія Медіоланського. Також відзначається Міжнародний день цивільної авіації.

Амвросій Медіоланський – перший латинський святитель церкви, якого виховали християни. Коли чоловік втратив батька, то переїхав у Рим. Там обійняв посаду радника, а згодом – посаду префектома Медіолана (зараз це Мілан), передає 24 Канал.

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Коли помер місцевий єпископ, замість нього обрали Амвросія. Навіть імператор був не проти. Люди любили й поважали святителя. Адже він був чесною, справедливою людиною. Крім того, шанував християнську віру.

Що не можна робити сьогодні

Не можна сумувати, сваритися та лихословити.

Жінкам не варто займатися хатніми справами: прати, шити, готувати, прибирати.

Дівчатам заборонено в цей день мити голову та розчісуватися.

Народні прикмети

Якщо надворі мороз, слід очікувати холодну зиму та спекотне літо.

Якщо хмари закривають сонце, то почнеться снігопад.

Якщо на вулиці ясно, скоро вдарять суворі морози.

Якщо впаде мокрий сніг, буде дощове літо.

Мороз надворі – до спекотного літа / Фото Canva

Що ще відзначають

Щороку 7 грудня у світі відзначається Міжнародний день цивільної авіації. У 1910 році в Парижі відбулася Конференція цивільної авіації. Тоді її провели вперше. Приїхали делегати з 18 європейських країн. А у 1919 році Паризька мирна конференція прийняла Міжнародну повітряну конвенцію для регулювання правил цивільної авіації. Документ ратифікували 38 країн.

Також в Україні сьогодні День місцевого самоврядування. У 1990 році Верховна Рада УРСР прийняла Закон про місцеве самоврядування. А свято встановив Президент України у 2000 році. У 1985 році європейські країни затвердили "Хартію місцевого самоврядування". Україна ратифікувала її у 1997 році.