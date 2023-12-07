7 грудня – яке сьогодні свято: що не можна робити у цей день

7 грудня 2023, 07:00
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Сьогодні, 7 грудня, християни вшановують пам'ять святителя Амвросія Медіоланського. Також відзначається Міжнародний день цивільної авіації.

Амвросій Медіоланський – перший латинський святитель церкви, якого виховали християни. Коли чоловік втратив батька, то переїхав у Рим. Там обійняв посаду радника, а згодом – посаду префектома Медіолана (зараз це Мілан), передає 24 Канал

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Коли помер місцевий єпископ, замість нього обрали Амвросія. Навіть імператор був не проти. Люди любили й поважали святителя. Адже він був чесною, справедливою людиною. Крім того, шанував християнську віру. 

Що не можна робити сьогодні

  • Не можна сумувати, сваритися та лихословити.
  • Жінкам не варто займатися хатніми справами: прати, шити, готувати, прибирати.
  • Дівчатам заборонено в цей день мити голову та розчісуватися.

Народні прикмети

  • Якщо надворі мороз, слід очікувати холодну зиму та спекотне літо.
  • Якщо хмари закривають сонце, то почнеться снігопад.
  • Якщо на вулиці ясно, скоро вдарять суворі морози.
  • Якщо впаде мокрий сніг, буде дощове літо. 

Мороз надворі – до спекотного літа / Фото Canva

Що ще відзначають

Щороку 7 грудня у світі відзначається Міжнародний день цивільної авіації. У 1910 році в Парижі відбулася Конференція цивільної авіації. Тоді її провели вперше. Приїхали делегати з 18 європейських країн. А у 1919 році Паризька мирна конференція прийняла Міжнародну повітряну конвенцію для регулювання правил цивільної авіації. Документ ратифікували 38 країн. 

Також в Україні сьогодні День місцевого самоврядування. У 1990 році Верховна Рада УРСР прийняла Закон про місцеве самоврядування. А свято встановив Президент України у 2000 році. У 1985 році європейські країни затвердили "Хартію місцевого самоврядування". Україна ратифікувала її у 1997 році.

 

Автор: Марія Примич