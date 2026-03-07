У цей день наші предки ходили на риболовлю разом з рідними. Про Дні ангела й інші свята 7 березня – розповідає Тернопільська єпархія Православної Церкви України.

Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на березень 2026 року

День пам'яті священномучеників, що в Херсонесі єпископствували

Епоха правління імператора Траяна закарбувалася в історії як час суворих випробувань для послідовників Христа. Підбурюваний язичниками, правитель намагався викорінити нову віру, що призвело до численних жертв. Серед них був і єпископ Климент Римський, який прийняв мученицьку смерть за свою віддану проповідь. Водночас в далекому Херсонесі служив святий Василій. Попри побиття та вигнання з міста, він повернувся, щоб воскресити сина місцевого вельможі. Ця подія відкрила очі багатьом містянам, які масово прийняли хрещення. Однак хвиля гонінь не вщухала, і зрештою святого знову схопили. Так, Василій помер внаслідок ударів камінням.

Хто святкує День ангела 7 березня?

За новоюліанським календарем, 7 березня Дні ангела святкують люди з іменами: Надія, Катерина, Євген, Антоніна, Нестор, Василь, Марія, Павло, Оксана та Ганна.

Що ще відзначають?