У цей день наші предки доглядали за домашньою худобою. Про Дні ангела й інші свята 6 лютого – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті преподобного Вукола

Про життя преподобного Вукола до наших днів збереглося небагато інформації. Відомо, що він був учнем апостола Івана Богослова та обіймав посаду єпископа Смірнського. Святий присвятив себе служінню Богу, активно проповідував християнство та навернув до істинної віри чимало язичників. Його земний шлях завершився у II столітті. Згідно з переказами, на місці поховання праведника виросло дерево, яке прославилося дивовижними зціленнями вірян.

Хто святкує День ангела 6 лютого?

За новоюліанським календарем, 6 лютого Дні ангела святкують люди з такими іменами: Іван, Максим, Юліан, Марфа, Марія, Христина.

Що ще відзначають?