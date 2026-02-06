У цей день наші предки доглядали за домашньою худобою. Про Дні ангела й інші свята 6 лютого – розповідає Православний церковний календар.
День пам'яті преподобного Вукола
Про життя преподобного Вукола до наших днів збереглося небагато інформації. Відомо, що він був учнем апостола Івана Богослова та обіймав посаду єпископа Смірнського. Святий присвятив себе служінню Богу, активно проповідував християнство та навернув до істинної віри чимало язичників. Його земний шлях завершився у II столітті. Згідно з переказами, на місці поховання праведника виросло дерево, яке прославилося дивовижними зціленнями вірян.
Хто святкує День ангела 6 лютого?
За новоюліанським календарем, 6 лютого Дні ангела святкують люди з такими іменами: Іван, Максим, Юліан, Марфа, Марія, Христина.
Що ще відзначають?
- Щороку 6 лютого святкують Міжнародний день бармена. Це професійне свято, яке символічно відзначають у День пам'яті святого Аманда, покровителя виноробів. У цей час заведено вітати тих, хто створює атмосферу свята за барною стійкою, дякувати їм за авторські коктейлі та, звісно, залишати щедрі чайові за їхню невтомну працю й вміння вислухати.
- Також сьогодні святкують Всесвітній день без мобільного телефону. Це глобальна ініціатива цифрового детоксу, покликана боротися з номофобією – страхом залишитися без зв'язку. Свято нагадує нам про важливість підняти очі від екранів, насолодитися тишею без сповіщень, приділити увагу близьким і просто відпочити від нескінченного інформаційного потоку.