У цей день варто дотримуватись строго посту, пише 24 Канал.

Хрещенський Святвечір і вшанування пам'яті святих мучеників Теопемпта і Теона

Упродовж усього дня не можна вживати м'ясо, яйця та молочні продукти. На столі мають бути виключно пісні страви, коли родина збереться разом.

Цей день передує хрещенню Ісуса Христа у річці Йордан. Господині знову готуватимуть кутю, а у храмах освячуватимуть воду, яку потім п'ють віряни, а також кроплять свої домівки, щоб захистити від негараздів.

За православним календарем сьогодні вшановують пам'ять святих мучеників Теопемта і Теона. За віру їх піддали катуванням, а згодом – стратили.

Що сьогодні не можна робити?

Не можна плакати, бо весь рік проведете у сльозах;

Не можна влаштовувати гулянь чи якихось святкувань, адже сьогодні – піст;

Не можна прати, бо в ці дні вся вода вважається священною;

Також не бажано сваритись і бажати комусь зла;

Варто у цей день обмежити вживання алкоголю.

Народні прикмети

Якщо зранку сніжитиме, то буде хороший урожай гречки;

Якщо багато зірок на небі, то це до врожаю пшениці та гороху, а якщо мало – не буде грибів;

Якщо вітряно, то буде дощове літо;

Багато снігу на деревах – буде хороший врожай плодових дерев.

Хто святкує іменини 5 січня?

Сьогодні з теплими привітаннями можна йти до Григорія, Євгенія та Євгенії, Йосипа, Лук'яна та Матвія.

Що ще сьогодні відзначають?

В Україні та світі відзначають Міжнародний розвантажувальний день. Такий день придумали не випадково, адже це своєрідний заклик до людей звернути увагу на свій стан здоров'я, харчування тощо. Це гарний привід, щоб розвантажити організм від ситної їжі.