У цей день наші предки проводили свій вільний час вдома у сімейному колі. Про заборони й інші свята 5 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Парафію "Введення в храм Пресвятої Богородиці" ПЦУ.

День преподобного Сави Освяченого

Він народився у V столітті в Каппадокії. У 8-річному віці Сава пішов до монастиря, а в 17 років – прийняв чернечий постриг, відмовившись від світського життя. Згодом хлопець вирушив до Святої Землі. Саме там його духовним наставником став преподобний Євтимій. Після багатьох років суворого життя в пустелі та печерах навколо Сави зібралися учні. Так, через деякий час виникла знаменита Велика Лавра.

До речі, Сава Освячений також прославився багатьма чудесами та створенням Єрусалимського церковного уставу.

Святий відійшов у вічність у 532 році.

У цей день заведено вітати людей з ім'ям Сава та молитися преподобному. До того ж у давнину вірили, що 5 грудня – гарний час для заручин, тому предки часто робили пропозицію руки та серця своїм другим половинкам.

Що не можна робити на Сави – 2025?

Не можна сваритися та сперечатися з рідними.

Не слід пліткувати, заздрити та конфліктувати.

Не варто важко працювати.

Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.

