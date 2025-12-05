У цей день наші предки проводили свій вільний час вдома у сімейному колі. Про заборони й інші свята 5 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Парафію "Введення в храм Пресвятої Богородиці" ПЦУ.
День преподобного Сави Освяченого
Він народився у V столітті в Каппадокії. У 8-річному віці Сава пішов до монастиря, а в 17 років – прийняв чернечий постриг, відмовившись від світського життя. Згодом хлопець вирушив до Святої Землі. Саме там його духовним наставником став преподобний Євтимій. Після багатьох років суворого життя в пустелі та печерах навколо Сави зібралися учні. Так, через деякий час виникла знаменита Велика Лавра.
До речі, Сава Освячений також прославився багатьма чудесами та створенням Єрусалимського церковного уставу.
Святий відійшов у вічність у 532 році.
У цей день заведено вітати людей з ім'ям Сава та молитися преподобному. До того ж у давнину вірили, що 5 грудня – гарний час для заручин, тому предки часто робили пропозицію руки та серця своїм другим половинкам.
Що не можна робити на Сави – 2025?
- Не можна сваритися та сперечатися з рідними.
- Не слід пліткувати, заздрити та конфліктувати.
- Не варто важко працювати.
- Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.
Що ще святкують 5 грудня?
- 5 грудня щороку в усьому світі відзначають Міжнародний день волонтера. Його встановила Генеральна Асамблея ООН у 1985 році. Водночас в Україні волонтерський рух визнали на державному рівні лише у 2003-му, зазначає Офіційний портал Верховної Ради. В умовах війни українські волонтери закривають найскладніші потреби армії – від плетіння маскувальних сіток до закупівлі високотехнологічного обладнання. Також вони допомагають з пошуком житла для переселенців та опікуються порятунком тварин із зон бойових дій.
- Крім цього, сьогодні святкують День працівників статистики в Україні.