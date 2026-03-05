У цей день наші предки купували взуття на новий сезон. Про Дні ангела й інші свята 5 березня – розповідає Андріївська церква.
День пам'яті святого Конона Мандонського
Конон народився в Галілеї, але згодом перебрався до Мандона, де присвятив себе служінню Богу та допомозі ближнім. Коли імперію охопила хвиля переслідувань християн під проводом Декія, святого схопили. Місцевий намісник Публій вдавався до будь-яких методів, щоб зламати волю чоловіка й змусити його відступитися від християнства. Однак ні вмовляння, ні жорстокі катування не похитнули віру Конона. Через деякий час святий загинув мученицькою смертю, так і не зрікшись Господа.
Хто святкує День ангела 5 березня?
За новоюліанським календарем, 5 березня Дні ангела святкують люди з іменами: Іраїда, Марк, Костянтин, Микола, Давид, Лука, Федір, Іван, Кирило та Адріан.
Що ще відзначають?
- Щороку 5 березня святкують Всесвітній день енергоефективності. Ідея для створення цього свята виникла у 1998 році, коли в Австрії відбулася конференція, присвячена проблемам енергоефективності. У цей день заведено згадують про важливість економії електроенергії в сучасному світі.
- Також сьогодні відзначають Всесвітній день книги, День народження степлера, День поширення інформації про дисоціативний розлад особистості та Європейський день геодезії і геоінформації.