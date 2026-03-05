У цей день наші предки купували взуття на новий сезон. Про Дні ангела й інші свята 5 березня – розповідає Андріївська церква.

День пам'яті святого Конона Мандонського

Конон народився в Галілеї, але згодом перебрався до Мандона, де присвятив себе служінню Богу та допомозі ближнім. Коли імперію охопила хвиля переслідувань християн під проводом Декія, святого схопили. Місцевий намісник Публій вдавався до будь-яких методів, щоб зламати волю чоловіка й змусити його відступитися від християнства. Однак ні вмовляння, ні жорстокі катування не похитнули віру Конона. Через деякий час святий загинув мученицькою смертю, так і не зрікшись Господа.

Хто святкує День ангела 5 березня?

За новоюліанським календарем, 5 березня Дні ангела святкують люди з іменами: Іраїда, Марк, Костянтин, Микола, Давид, Лука, Федір, Іван, Кирило та Адріан.

