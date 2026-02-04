У цей день наші предки готувалися до настання весни. Про Дні ангела й інші свята 4 лютого – розповідає Православний церковний календар.

Не пропустіть Яке сьогодні церковне свято: православний календар на лютий 2026 року

День пам'яті преподобного Ісидора Пелусіотського

Він народився в Александрії у християнській родині. Ще в юному віці Ісидор обрав шлях служіння Богу й вирушив на Пелусіотську гору в Єгипті. Там завдяки суворим чернечим подвигам він здобув глибоку повагу та визнання серед людей. Згодом Ісидор став пресвітером, почав палко проповідувати Слово Боже й підтримувати тих, хто потребував допомоги. Що цікаво, духовним наставником і взірцем для святого був Іван Золотоустий. Саме його Ісидор віддано захищав від переслідувань імператриці Євдоксії. Земний шлях преподобного завершився у глибокій старості, у 436 році.

Хто святкує День ангела 4 лютого?

За новоюліанським календарем, 4 лютого Дні ангела святкують люди з такими іменами: Авраам і Микола.

Що ще відзначають?