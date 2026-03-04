У цей день наші предки готувалися до посівного сезону та допомагали нужденним. Про Дні ангела й інші свята 4 березня – розповідає Андріївська церква.
День пам'яті преподобного Герасима Йорданського
Життєвий шлях святого Герасима розпочався в Лікії. У дорослому віці чоловік вирішив присвятити життя Господу, тому вирушив до єгипетської пустелі. Там він проводив час за молитвами та зміцненням власної віри в Бога. Згодом доля привела Герасима до берегів Йордану в Палестині, де чоловік заснував монастир, який став осередком справжньої віри. Святий запровадив суворий устав, навчаючи ченців дисципліни посту та щирості літургій. Глибока мудрість і непохитність духу здобули йому щиру шану серед народу. Проживши життя як взірець відданості Богу, святий Герасим мирно завершив свій земний шлях.
Хто відзначає День ангела 4 березня?
За новоюліанським календарем, 4 березня Дні ангела святкують люди з іменами: Данило, Григорій, Василь, Яків, Уляна, Павло, Олександр, Георгій і В'ячеслав.
Що ще відзначають?
- Цьогоріч 4 березня відзначають свято Холі, яке прийшло до нас з Індії. Його традиційно вшановують на наступний день після першого повного місяця в березні. Під час свята Холі люди виходять на вулиці, обсипають одне одного яскравими порошковими фарбами та починають розважатися. Зазвичай використовують натуральні фарби з квітів і трав або спеціальні кольорові порошки.
- Також сьогодні святкують Всесвітній день проти сексуальної експлуатації. Його встановили у 2009 році за ініціативою організації GIPF. Головна мета цього дня – нагадати про загрозу сексуального рабства в сучасному світі.
- Крім цього, 4 березня вшановують Всесвітній день інженерії, День народження мікрофона та Міжнародний день ігрових майстрів.