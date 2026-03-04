У цей день наші предки готувалися до посівного сезону та допомагали нужденним. Про Дні ангела й інші свята 4 березня – розповідає Андріївська церква.

День пам'яті преподобного Герасима Йорданського

Життєвий шлях святого Герасима розпочався в Лікії. У дорослому віці чоловік вирішив присвятити життя Господу, тому вирушив до єгипетської пустелі. Там він проводив час за молитвами та зміцненням власної віри в Бога. Згодом доля привела Герасима до берегів Йордану в Палестині, де чоловік заснував монастир, який став осередком справжньої віри. Святий запровадив суворий устав, навчаючи ченців дисципліни посту та щирості літургій. Глибока мудрість і непохитність духу здобули йому щиру шану серед народу. Проживши життя як взірець відданості Богу, святий Герасим мирно завершив свій земний шлях.

Хто відзначає День ангела 4 березня?

За новоюліанським календарем, 4 березня Дні ангела святкують люди з іменами: Данило, Григорій, Василь, Яків, Уляна, Павло, Олександр, Георгій і В'ячеслав.

