31 липня – яке церковне свято: хто сьогодні відзначає День ангела

31 липня віряни вшановують пам'ять святого праведного Євдокима. Він допомагав нужденним та піклувався про хворих і сиріт.

У цей день наші предки закінчували збір овочів і жита. Про Дні ангела й інші свята 31 липня – розповідає Андріївська церква.

День пам'яті святого праведного Євдокима

Святий Євдоким народився у Каппадокії в християнській родині, де ще змалечку зростав у вірі та глибокому шануванні Євангелія. У дорослому віці він обрав шлях праведності й допомоги ближнім. Також Євдоким свідомо відмовився від одруження заради служіння Господу. За мудрість і справедливість чоловіка призначили правителем Харсіанської області. На своїй посаді він опікувався бідними, захищав сиріт і дбав про нужденних. Праведник відійшов у вічність у 33-річному віці. Що цікаво, після смерті святого його мощі зцілювали людей від недуг.

Хто святкує День ангела 31 липня

За новоюліанським календарем, 31 липня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Антон, Арсеній, Василь, Володимир, Георгій, Денис, Іван, Йосип і Костянтин.

Що ще відзначають

Щороку 31 липня відзначають Міжнародний день вшанування рятувальників і День системного адміністратора.

Окрім професійних свят, ця дата має особливе значення для мільйонів шанувальників літератури та кіно по всьому світу. Адже саме цього дня свій день народження святкує культовий персонаж – "хлопчик, який вижив", Гаррі Поттер.

Також сьогодні святкують День обізнаності про незвичайні музичні інструменти та День африканської жінки.

І для любителів солодкого є хороша новина, оскільки 31 липня у Сполучених Штатах Америки відзначають доволі яскраве й ароматне свято – День малинового торта.