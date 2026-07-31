В этот день наши предки заканчивали уборку овощей и ржи. Об именинах и других праздниках 31 июля – рассказывает Андреевская церковь.

День памяти святого праведного Евдокима

Святой Евдоким родился в Каппадокии в христианской семье, где с самого детства воспитывался в вере и глубоком почтении Евангелия. Во взрослом возрасте он избрал путь праведности и помощи ближним. Также Евдоким сознательно отказался от женитьбы ради служения Господу. За мудрость и справедливость его назначили правителем Харсианской области. На своей должности он заботился о бедных, защищал сирот и заботился о нуждающихся. Праведник отошел в вечность в 33-летнем возрасте. Что интересно, после смерти святого его мощи исцеляли людей от недугов.

Кто отмечает День ангела 31 июля

По новоюлианскому календарю 31 июля День ангела отмечают люди с такими именами: Антон, Арсений, Василий, Владимир, Георгий, Денис, Иван, Иосиф и Константин.

Что еще отмечают

Ежегодно 31 июля отмечают Международный день спасателей и День системного администратора.

Помимо профессиональных праздников, эта дата имеет особое значение для миллионов поклонников литературы и кино по всему миру. Ведь именно в этот день свой день рождения отмечает культовый персонаж – "мальчик, который выжил", Гарри Поттер.

Также сегодня отмечают День осведомленности о необычных музыкальных инструментах и День африканской женщины.

И для любителей сладкого есть хорошая новость, поскольку 31 июля в Соединенных Штатах Америки отмечают довольно яркий и ароматный праздник – День малинового торта.